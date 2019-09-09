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Partisiyle Ters Düşen Avam Kamarası Başkanı Bercow Görevi Bırakacak

BREXİT SÜRECİNDE ALDIĞI KRİTİK KARARLARLA ÖNE ÇIKAN, İNGİLİZ PARLAMENTOSUNUN ALT KANADI AVAM KAMARASI’NIN BAŞKANI JOHN BERCOW, GÖREVİ BIRAKACAĞINI DUYURDU

Partisiyle Ters Düşen Avam Kamarası Başkanı Bercow Görevi Bırakacak

BREXİT SÜRECİNDE ALDIĞI KRİTİK KARARLARLA ÖNE ÇIKAN, İNGİLİZ PARLAMENTOSUNUN ALT KANADI AVAM KAMARASI’NIN BAŞKANI JOHN BERCOW, GÖREVİ BIRAKACAĞINI DUYURDU

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:20
Partisiyle Ters Düşen Avam Kamarası Başkanı Bercow Görevi Bırakacak

BREXİT SÜRECİNDE ALDIĞI KRİTİK KARARLARLA ÖNE ÇIKAN, İNGİLİZ PARLAMENTOSUNUN ALT KANADI AVAM KAMARASI’NIN BAŞKANI JOHN BERCOW, GÖREVİ BIRAKACAĞINI DUYURDU

Londra, 9 Eylül 19 : Brexit sürecinde aldığı kritik kararlarla öne çıkan, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow görevi bırakacağını açıkladı. 

Bercow, Avam Kamarası'nın bugünkü oturumunun açılışında söz alarak, 2009'dan bu yana sürdürdüğü başkanlık görevini bırakacağını duyurdu.

Bercow, ayrılık tarihi olarak 31 Ekim'i açıklarken, bu tarihten önce bir erken genel seçim yapılması halinde ise görevi parlamentonun kapanmasıyla bırakacağını bildirdi.

Avam Kamarası'nda bugün hükümetin 15 Ekim için erken seçim önergesi ikinci kez oylanacak. Milletvekilleri geçen hafta önergeyi reddetmişti.

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Parlamento bugünkü oturumunun ardından da 15 Ekim'e kadar hükümet kararıyla tatil edilecek.

BREXİT'İN KADERİNİ ETKİLEYEN BAŞKAN

Bercow, Brexit sürecinde inisiyatifini hükümete karşı parlamentonun yanında kullanmasıyla öne çıkmıştı.

Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, yönetiminden rahatsız olduğu Bercow'un karşısına seçim bölgesinde aday çıkaracağını açıklamıştı. İngiltere'de büyük siyasi partilerin seçimlerde Avam Kamarası Başkanına karşı aday göstermemesi teamülü bulunuyor.

Bercow, 20 yılı aşkın süredir Muhafazakar Parti milletvekilliği yapıyordu.

İngiltere'de 2016'da yapılan referandumla Brexit kararı alınmış, 29 Ekim olarak belirlenen Brexit tarihi 31 Ekim'e ertelenmişti.

(AA/ÖZ/HÖ)

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