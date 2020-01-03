Paris'teki bıçaklı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in banliyölerinden Villejuif'te bıçaklı saldırıyı düzenleyen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.
Son Güncelleme: 03.01.2020 23:08
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in banliyölerinden Villejuif'te bıçaklı saldırıyı düzenleyen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.