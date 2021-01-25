Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
New York’ta neler oluyor?
New York’ta neler oluyor?
Başınızın çaresine bakın!
Başınızın çaresine bakın!
Mutlu musun statiko?
Mutlu musun statiko?
İktidar hırsı bir hastalıktır
İktidar hırsı bir hastalıktır
banner376

Paris'te soğukta kalan göçmenler ve mülteciler kendilerini bir okula kapattı

Fransa'nın başkenti Paris'te kar yağışı nedeniyle soğukta kalan ve uzun süredir kalacak yer bulamayan yaklaşık 150 göçmen ile mülteci kendilerini atıl bir okula kapattı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 10:15
Paris'te soğukta kalan göçmenler ve mülteciler kendilerini bir okula kapattı
banner337
banner351

Başkentin 16. bölgesindeki Erlanger Caddesi'nde bulunan kullanılmayan anaokuluna sığınan göçmen ve mültecilere insani yardım kuruluşu Ütopya 56 destek verdi.

Kuruluş Twitter hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve Paris Valiliğine "temel haklara saygılı bir göçmen kabul politikasının" yürürlüğe girmesi çağrısında bulundu.

Ütopya 56'nın Paris Koordinatörü Mael de Marcellus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin çoğu zaman göçmenlerin barınma sorununu görmezlikten geldiğini söyledi.

banner341
"SADECE BİR BİNAYI KAPATINCA ÇÖZÜM BULUNUYOR"

Kuruluşun girişimleri neticesinde acil barınma ve mültecilerin korunmasından sorumlu Paris Belediye Başkan Yardımcısı Ion Brossat'ın kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan de Marcellus, söz konusu kişilerin kısa süreliğine bir spor salonuna tahliye edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

De Marcellus, "Sadece 6 saat bir binayı (okulu) kapatınca çözüm bulunuyor." ifadesini kullanarak, yetkililere birçok öneri sunduklarını ancak çoğu zaman dikkate almadıklarını belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Brossat, kalıcı bir yer bulununcaya kadar göçmen ve mültecileri spor salonunda ağırlayacaklarını kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 25.01.2021 11:27
Anahtar Kelimeler:
Paris MültecilerParis Göçmenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya kovid-19 ile mücadele için antikor ilacı satın aldı
Almanya kovid-19 ile mücadele için antikor ilacı satın aldı
Hollanda'da kovid önlemlerine karşı gösterilere polis müdahalesi
Hollanda'da kovid önlemlerine karşı gösterilere polis müdahalesi
Fransızlar kıtlık endişesiyle gıda stoklamaya başladı
Fransızlar kıtlık endişesiyle gıda stoklamaya başladı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 329 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 329 bini geçti
Nükleer silahlar artık yasak!
Nükleer silahlar artık yasak!
DSÖ 92 fakir ülkeye aşı gönderecek
DSÖ 92 fakir ülkeye aşı gönderecek
Google'ın balon projesi başarısız oldu
Google'ın balon projesi başarısız oldu
AB'ye üye ülkelerde aşı tedariki sorunu
AB'ye üye ülkelerde aşı tedariki sorunu
Johnson: "İngiltere'de görülen tür daha ölümcül olabilir"
Johnson: "İngiltere'de görülen tür daha ölümcül olabilir"
Google'dan Avustralya'ya tehdit
Google'dan Avustralya'ya tehdit

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim