Paris'te 2 bölgesinde belirli saatlerde alkol tüketimi yasaklandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Paris'te havaların ısınmasıyla hafta sonu alkol tüketmekten kaynaklı kalabalıkların gözlemlendiği belirtildi.

"Alkollü içecek tüketimi halka açık alanlarda kalabalığa zemin hazırlayarak sağlık durumunun kırılgan olduğu bir dönemde virüsün yayılmasını hızlandırma olasılığı nedeniyle salgın tedbirlerine aykırılık oluşturuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, başkentin 5. bölgesindeki Buci caddesi ile 6. bölgesindeki Contrescarpe meydanında 11.00-18.00 saatlerinde alkol tüketiminin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, yasağın bugünden itibaren 15 gün boyunca geçerli olacağı kaydedildi.

Yasağa uymayanlara ise 135 avro ceza kesilecek.