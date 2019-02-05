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Paris'in merkezinde dev yangın

Paris'in merkezinde dev yangın

05 Şubat 2019 Salı 08:38
Paris'in merkezinde dev yangın

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Şehrin 16'ıncı bölgesinde pazartesi gecesi çıkan yangında 27 kişi de yaralanırken itfaiye ekipleri binanın 7 ve 8'inci katında yangının devam ettiğini ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Binanın tepesinde alev ve dumandan kaçan bazı kişilerinse çatıya sığındığı ve itfaiye ekiplerince kurtarıldığı belirtildi. Yetkililer hala devam eden yangın sebebiyle binanın bulunduğu Erlanger Sokağı'ndaki diğer bazı binaların da güvenlik sebebiyle tahliye edildiğini bildirdi.

Yangını söndürmek için yaklaşık 200 itfaiye erinin çalıştığı açıklandı.3 itfaiye erinin de yaralandığı yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Seine Nehri kıyısında bulunan ve Eyfel Kulesi'ne yakın olan 16'ıncı bölge, Paris Saint-Germain Futbol Kulübü'nün Stadyumu ile pek çok lokanta ve dükkana ev sahipliği yapması sebebiyle turistlerin oldukça yoğun olduğu bir mahalle.

Anahtar Kelimeler:
Paris Yangın
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