Paraşüt tutkunları Mısır piramitleri manzarasına karşı iniş yaptı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin piramitleriyle meşhur şehri Giza'da düzenlenen Uluslararası Serbest Paraşüt Festivali'nde katılımcılar dünyanın en ilginç manzaralarından biri eşliğinde paraşüt sporunu yapma şansı buldu. İki gün süren organizasyona 32 farklı ülkeden 140 sporcu katıldı.

Mısır Paraşüt ve Hava Sporları Federasyonu tarafından ilk kez 2016'da düzenlenen yarışmaya bu sene sporcular yoğun ilgi gösterdi. Organizatörlerden Mustafa Said, geçen seneye oranla katılımcıların iki kattan fazla arttığını söyledi. Etkinlik ülkedeki turizmi geliştirmek için düzenlenmeye başladı.

Festivale katılan serbest paraşütçülerse gizemli Mısır piramitleri manzarasına karşı bu sporu yapmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.