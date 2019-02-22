Para verip kendini dövdürten siyahi eşcinsel oyuncuya adaleti yanıltmaktan 100 bin dolar ceza

Empire dizisinden aldığı maaşı artsın diye para verdiği iki kişiye kendini dövdürten oyuncu Jussie Smollett'e sahte ihbar yaptığı gerekçesi ile 100 bin dolar para cezası verildi. Yargı Smollett'in pasaportunu teslim etmesini de istedi.

Şikago polisi, eş cinsel olduğunu açıklayan siyahi oyuncunun iki kişiye 3 bin 500'er dolar ödeyerek 29 Ocak'ta kendini dövdürdüğünü kaydetti. Smollett, polise yalan beyanda bulunma iddiası ile perşembe günü tutuklandı.

Polis Şefi Eddie Johnson, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump taraftarlarına kendisini dövdürten 36 yaşındaki oyuncu Smollett ile ilgili "Kariyerini ileri taşımak amacı ile ırkçılıkla ilgili acıları ve ırkçılığa karşı öfkeyi kullandı." dedi.

Johnson, homofobik ve ırkçı motivasyonlarla gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıların Smollet'in kendisi tarafından, oynadığı dizilerdeki ücretini yükseltme maksadı ile organize edildiğini belirtti.

Yetkililer Smollet'in kendisine gönderdiği homofobik ve ırkçı tehdit mektupları işe yaramayınca bu yola başvurduğunu kaydetti.

Smollet'in iddiaları sonrası polis 100'den fazla kişiyi sorguya çekip 55'in üzerinde güvenlik kamerasından alınan görüntüleri inceledi. Soruşturma boyunca 50'den fazla arama emri çıkarıldı.