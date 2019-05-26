Papua Yeni Gine Başbakanı O\'neill İstifa Etti

Port Moresby, 26 Mayıs 19 (.): Pasifik'teki ada ülkesi Papua Yeni Gine'nin Başbakanı Peter O'Neill görevinden ayrıldı.
Başbakanlık görevini 7 yıldır sürdüren O'Neill, yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
O'Neill, başkent Port Moresby'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkede istikrarın korunması önemli. Son dönemlerde yapılan çağrılara kulak verdik. Hükümet değişikliğine gidilmesi konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullanmıştı.
Son dönemde çok sayıda milletvekili O'Neill'in partisinden ayrılarak muhalefete geçmişti.
(AA/TUĞ/YIL)