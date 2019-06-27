Papua Yeni Gine’de yanardağ patladı..

Papua Yeni Gine’nin (PNG) Batı Yeni Britanya eyaletinde harekete geçen Ulawun yanardağı yüzünden bölgede yaşayan 5 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre PNG’nin Batı Yeni Britanya eyaletindeki Bismarck Takımadaları gurubunda yer alan Ulawun yanardağı dün sabah saatlerinden itibaren lav püskürtmeye başladı.

Gökyüzünü kaplayan siyah duman tabakasının kilometrelerce alana yayıldığı ve kalın kül yağmuru altında olduğu belitilen bölgeden 5 binden fazla kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği açıklandı.



Lav akışı nedeniyle bazı otoyolların kapatıldığı adada, can ve mal kaybı olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.Takımadalardaki en tehlikeli yanardağlar arasında olduğu belirtilennın harekete geçmesi sonrasında PNG ulusal havayolu şirketi Air Niugini, adadaki Hoskins Havaalanı'na tüm uçuşlarını süresiz olarak durdurduğu açıkladı.PNG Jeoloji Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, Ulawun, PNG’deki tüm volkanların en yüksek, en dik olanı ve ülkedeki altı ‘'yüksek riskli'’ volkandan biri kabul ediliyor.