Papa Venezuela\'da Arabuluculuk İçin Uygun Şartlar Görmüyor

PAPA FRANCİSCUS, VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO\'YA GÖNDERDİĞİ MEKTUPTA, VENEZUELA\'DAKİ DURUMA VATİKAN\'IN MÜDAHALESİ İÇİN UYGUN ŞARTLARIN HENÜZ OLUŞMADIĞINI BELİRTTİ



Madrid, 13 Şubat 19 : Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Venezuela\'daki duruma Vatikan\'ın müdahalesi ve ülkedeki siyasi krizde arabuluculuk yapması için uygun şartların henüz oluşmadığını belirtti.

Papa Franciscus, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro\'nun 3 Şubat\'ta mektupla, ülkesindeki durumla ilgili yardım talebine yine mektupla cevap verdi.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Papa Franciscus\'un Maduro\'ya gönderdiği mektubun bir kısmını yayımladı.

Papa Franciscus, 7 Şubat tarihli mektubunda, Maduro\'nun arabuluculuk talebine karşı Venezuela\'da mevcut durumda uygun şartların oluşmadığını ifade etti.

Venezuela halkının ortak refahının her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutulması gerektiğini vurgulayan Papa, tarafların ülkede birlik ve barış için çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca Papa, "Venezuela\'daki Katolik din adamlarının ülkedeki krizden barışçıl ve kurumsal şekilde çıkılması için büyük bir çaba sarf ettiklerini" kaydetti.

(AA/AK/GÜL)

