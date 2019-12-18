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Papa Franciscus, Cinsel İstismar Dosyalarını "papalık Sırrı" Olmaktan Çıkardı

KARAR, VATİKAN ARŞİVLERİNDE TUTULAN CİNSEL İSTİSMARA DAİR RAPOR, İFADE VE BELGELERİN İLGİLİ ÜLKELERDE YARGI MAKAMLARINA TESLİM EDİLMESİNE OLANAK TANIYACAK

Papa Franciscus, Cinsel İstismar Dosyalarını "papalık Sırrı" Olmaktan Çıkardı

KARAR, VATİKAN ARŞİVLERİNDE TUTULAN CİNSEL İSTİSMARA DAİR RAPOR, İFADE VE BELGELERİN İLGİLİ ÜLKELERDE YARGI MAKAMLARINA TESLİM EDİLMESİNE OLANAK TANIYACAK

18 Aralık 2019 Çarşamba 07:43
Papa Franciscus, Cinsel İstismar Dosyalarını

KARAR, VATİKAN ARŞİVLERİNDE TUTULAN CİNSEL İSTİSMARA DAİR RAPOR, İFADE VE BELGELERİN İLGİLİ ÜLKELERDE YARGI MAKAMLARINA TESLİM EDİLMESİNE OLANAK TANIYACAK

Ankara/Vatikan, 18 Aralık 19 (.): Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığı bildirildi.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa Franciscus, çocuk pornografisi suçunda yaş sınırını 14'ten 18'e çıkardı.

Papa, çocukların pornografik görüntülerini bulundurma ve dağıtmanın, "en büyük suçlar" (delicta graviora) kapsamına alınmasına karar verdi.

Papa Franciscus'un kararıyla Vatikan Adalet Sarayı ile Piskoposluk arşivlerinde tutulan, cinsel istismara dair rapor, ifade ve belgeler de "papalık sırrı" kapsamından çıkarılarak ilgili olduğu ülkelerde yargı makamlarına teslim edilebilecek.

Bu vakalar, "papalık sırrı" kapsamında Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin'in imzasıyla rafa kaldırılıyordu.

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- KATOLİK KİLİSESİ ÇOCUK İSTİSMARINDA SINIFTA KALDI

Katolik Kilisesinin itibarı dünyanın birçok yerinde papazların karıştığı çocuk istismarı suçlamaları karşısındaki tutumu yüzünden sarsılmıştı.

Papa Franciscus, geçen yıl Vatikan'da rahipler aleyhinde devam eden 2 bin cinsel taciz davası olduğunu ve sürecin ağır işlediğini söylemişti.

Katolik dünyasında, Şili'den Avustralya'ya kadar on binlerce çocuk istismarı vakasının yaşandığı ortaya çıkmış, Vatikan ise işlenen suçlardan "utanç ve üzüntü" duyulduğunu belirtmişti.

Din adamlarının cinsel istismar skandallarına karşı Papa Franciscus başkanlığında dünyanın dört bir yanından gelen piskoposlar ve uzmanlar şubatta Vatikan'da toplantı yapmıştı.

Katolik Kilisesini protesto etmek için Roma'ya gelen cinsel istismar mağdurları, Kiliseyi bu kanayan yaraya somut ve etkili çözüm bulamamakla eleştirmişti.

(AA/ID/ÖK)
 

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