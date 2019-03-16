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Papa terör saldırısı için "anlamsız şiddet eylemleri" tanımını yaptı

Papa terör saldırısı için "anlamsız şiddet eylemleri" tanımını yaptı

16 Mart 2019 Cumartesi 14:46
Papa terör saldırısı için "anlamsız şiddet eylemleri" tanımını yaptı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili "anlamsız şiddet eylemleri" ifadesini kullandı.

Papa Franciscus, 49 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin yaralandığı terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayınladı.

Mesajda, Papa Franciscus'un Christchurch'teki iki camide yaşanan "anlamsız şiddet eylemlerinin" neden olduğu yaralanma ve can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyduğu, tüm Yeni Zelanda halkı ve özellikle Müslüman toplumu ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Papa Franciscus'un daha önce ABD, Somali, Filipinler, Mısır ve Belçika gibi ülkelerde gerçekleştirilen ve sivillerin hayatlarını kaybettiği saldırılar için "terör saldırısı" ifadelerini kullanırken, Yeni Zelanda'daki camilere yönelik saldırılara "anlamsız şiddet eylemleri" demesi dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler:
Papa Terör Eylemleri
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