banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430
En çok yağış nereye düştü?
YAĞIŞ MİKTARI
Gazimağusa’da ani ve gayri tabii ölüm…
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU
Cinsel tecavüz zanlısı davasını cezaevinde bekleyecek
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Papa Francis’tan elini bırakmayan kadına sert tepki

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurdu.

Papa Francis’tan elini bırakmayan kadına sert tepki

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurdu.

01 Ocak 2020 Çarşamba 15:10
Papa Francis’tan elini bırakmayan kadına sert tepki

banner317
CNN'nin haberine göre, Papa, yılbaşı etkinlikleri kapsamında St. Peter's Meydanı'nda toplanan insanları selamladı, bazılarıyla tokalaştı.

Papa Franciscus, selamlamanın ardından yoluna devam etmek isterken bir kadının, elini tutarak kendisine çekmesi ve bırakmaması üzerine diğer eliyle kadının eline vurdu.

Son Güncelleme: 01.01.2020 19:05
Anahtar Kelimeler:
Papa Francisin Elini Bırakmayan Kadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Iraklı Milisler ABD Büyükelçiliği önünden çekilmeye başladı
Iraklı Milisler ABD Büyükelçiliği önünden çekilmeye başladı
Esed Rejimi İdlib'de okulu vurdu: 8 ölü
Esed Rejimi İdlib'de okulu vurdu: 8 ölü
AB, Euro'nun 21'inci yılında para birimini güçlendirmeye odaklanıyor
AB, Euro'nun 21'inci yılında para birimini güçlendirmeye odaklanıyor
Picasso'nun 157 milyon TL değerindeki tablosu yırtıldı
Picasso'nun 157 milyon TL değerindeki tablosu yırtıldı
Arkadaşlarınız sizi obez yapabilir mi?
Arkadaşlarınız sizi obez yapabilir mi?
Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı
Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı
Cezayir'in yolsuzluktan yargılanan en zengin işadamı serbest
Cezayir'in yolsuzluktan yargılanan en zengin işadamı serbest
Hong Kong'da yeni yılın ilk günü protestolarla başladı
Hong Kong'da yeni yılın ilk günü protestolarla başladı
Hırvatistan AB Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı
Hırvatistan AB Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı
Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı
Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim