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Papa Franciscus, cinsel istismar dosyalarını “papalık sırrı“ olmaktan çıkardı

Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığı bildirildi.

Papa Franciscus, cinsel istismar dosyalarını “papalık sırrı“ olmaktan çıkardı

Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığı bildirildi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 07:43
Papa Franciscus, cinsel istismar dosyalarını “papalık sırrı“ olmaktan çıkardı

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa Franciscus, çocuk pornografisi suçunda yaş sınırını 14'ten 18'e çıkardı.

Papa, çocukların pornografik görüntülerini bulundurma ve dağıtmanın, "en büyük suçlar" (delicta graviora) kapsamına alınmasına karar verdi.

Papa Franciscus'un kararıyla Vatikan Adalet Sarayı ile Piskoposluk arşivlerinde tutulan, cinsel istismara dair rapor, ifade ve belgeler de "papalık sırrı" kapsamından çıkarılarak ilgili olduğu ülkelerde yargı makamlarına teslim edilebilecek.

Bu vakalar, "papalık sırrı" kapsamında Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin'in imzasıyla rafa kaldırılıyordu.

KATOLİK KİLİSESİ ÇOCUK İSTİSMARINDA SINIFTA KALDI

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Katolik Kilisesinin itibarı dünyanın birçok yerinde papazların karıştığı çocuk istismarı suçlamaları karşısındaki tutumu yüzünden sarsılmıştı.

Papa Franciscus, geçen yıl Vatikan'da rahipler aleyhinde devam eden 2 bin cinsel taciz davası olduğunu ve sürecin ağır işlediğini söylemişti.

Katolik dünyasında, Şili'den Avustralya'ya kadar on binlerce çocuk istismarı vakasının yaşandığı ortaya çıkmış, Vatikan ise işlenen suçlardan "utanç ve üzüntü" duyulduğunu belirtmişti.

Din adamlarının cinsel istismar skandallarına karşı Papa Franciscus başkanlığında dünyanın dört bir yanından gelen piskoposlar ve uzmanlar şubatta Vatikan'da toplantı yapmıştı.

Katolik Kilisesini protesto etmek için Roma'ya gelen cinsel istismar mağdurları, Kiliseyi bu kanayan yaraya somut ve etkili çözüm bulamamakla eleştirmişti.


 

Son Güncelleme: 18.12.2019 11:57
Anahtar Kelimeler:
Papa Franciscus
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