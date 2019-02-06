Papa Francis Nicolas Maduro’nun arabulucuk teklifini kabul etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus kendisinden muhalefetle diyaloga girmesi için yardım isteyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun isteğine olumlu cevap verdi.

Resmi bir ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Papa, Venezuela krizinde, "Her iki tarafın da kabul etmesi şartıyla arabuluculuk yapmaya hazır olduğu" ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Maduro, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a bir mektup yazarak, ülkedeki siyasi krizin çözümü için yardım talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

Maduro, mektubunda, "Vatikan umarım olumlu bir cevap verir. Ben İsa'nın davasının hizmetindeyim ve bu ruh haliyle ondan kolaylaştırıcı ve diyaloğu güçlendirici bir süreç için yardım istedim." ifadelerini kullanmıştı

Ocak ayının sonunda Venezuela'daki kriz hakkında ilk kez konuşan Papa Francis, "Soruna insan haklarına saygılı, adil ve barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini" söylemişti

Ayrıca Papa, "Venezuela vahim bir durumla karşı karşıya. Tanrıdan krizi aşmak için tüm vatandaşların haklarına saygılı, adil ve barışçıl çözüm bulunması için yardım etmesini istiyorum." duasında bulunmuştu.