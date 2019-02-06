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Papa'dan kalabalığı aşan kıza: Kocası olacak adama acıyorum!

Papa'dan kalabalığı aşan kıza: Kocası olacak adama acıyorum!

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:44
Papa'dan kalabalığı aşan kıza: Kocası olacak adama acıyorum!

Küçük bir kız, 5 Şubat Salı günü, rüyasını gerçekleştirmek ve Papa Francis'i bizzat selamlamak için her şeyi riske atarak güvenlik kordonunu aştı.

Papa, iki günlük Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin son gününde Abu Dabi'nin stadyumuna girdiğinde kızı gördü ve iç güvenlik çemberindekilere işaret ederek kızın yanına sokulmasına izin verdi. Küçük kız Papa'nın yanına vardığında sevinç çığlıkları attı.

Sonra ikinci bir çocuk da güvenlikten geçerek onlara katıldı.

Günün ilerleyen saatlerinde Roma'ya giderken, uçakta konuşan Papa Francis, “o cesurdu” dedi. Çocuğun parlak bir geleceği olacağından emin olduğunu söyledi ve şaka yoluyla ekledi: "Ama kocası olacak adama acıyorum!"

Anahtar Kelimeler:
Papa
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