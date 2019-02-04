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Papa'dan BAE yolculuğu öncesi Yemen için dua çağrısı

Papa'dan BAE yolculuğu öncesi Yemen için dua çağrısı

04 Şubat 2019 Pazartesi 08:23
Papa'dan BAE yolculuğu öncesi Yemen için dua çağrısı

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yolculuğu öncesi Vatikan'daki pazar ayininde Yemen'deki insani krizi endişeyle takip ettiğini söyledi.

Vaaz sırasında St. Peter's Meydanı'nda toplanan on binlerce kişiye Yemen'deki krizi hatırlatan Papa, "Buradan tüm taraflara ve uluslararası kamuoyuna seslenerek anlaşmalara uyulması, halkın iyiliği adına gıda dağıtımı ve istihdamın sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması çağrısında bulunuyorum. Herkesi Yemen'deki kardeşlerimiz için duaya davet ediyorum." dedi.

Papa Francis, kıtlıktan dolayı yemek bulamayan çocukların ve anne babalarının feryatlarının Tanrı'ya ulaştığını söyleyerek, bu insanlara gıda, su ve ilaç yardımlarının ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasından kısa süre sonra uçağa binerek BAE'ye doğru yola çıkan Papa Francis, Arap Yarımadasına resmi ziyaret gerçekleştiren ilk papa olacak.

Papa'nın yolculuk öncesinde Yemen'deki krize değinmesi önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. BAE, Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyona destek vererek Yemen'deki Husilere karşı savaşa katılmış, bu nedenle yaşanan krizde etkili olmuştu.

Diğer yandan Arap ülkesinde Papa ziyareti öncesi güvenlik hazırlıkları tamamlandı. 2 gün sürecek olan ziyaret sonrasında ülkedeki yaklaşık 2 milyon Katolik'e yönelik algının da yumuşaması hedefleniyor.

Papa'nın salı günü yapacağı halka açık konuşmaya 120 bin kişinin katılması bekleniyor.

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PapaPapa Francis
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