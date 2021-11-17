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Pandemi döneminde çocuklarda obezite arttı

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) verilerine göre, Covid-19 salgını döneminde ülkedeki çocuklarda obezite ciddi derecede arttı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 11:00
Pandemi döneminde çocuklarda obezite arttı

Kayıtlar, 2019-2020'de ilkokula giden çocuklarda yüzde 10 olan obezite oranının, salgın önlemlerinin uygulandığı 2020-2021'de yüzde 14'e yükseldiğini gösteriyor.

İlkokul son sınıftaki öğrencilerdeki obezite oranı ise yüzde 21'den 25'in üstüne çıktı. Yoksul bölgelerde bu oranların kimi zaman iki katına çıktığı gözlemlendi.

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BBC'ye konuşan çocuk doktoru Dr. Max Davie bu artışın "tehlikeli" olduğunu söyledi.

Davie, sokağa çıkma yasaklarının temel etken olabileceğini ancak başka sebeplerin de görmezden gelinemeyeceğini aktardı, yoksulluğun obezitedeki önemini vurguladı.

Obezite sağlığı üzerine çalışan sivil toplum kuruşu Obesity Health Alliance'tan Caroline Cerny de yoksulluğun oynadığı rolü belirtti.

Cerny BBC'ye, "Çocuk sağlığını iyileştirmek için abur cubur tüketiminin engellenmesi gerekiyor" dedi.
 

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Son Güncelleme: 17.11.2021 13:16
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