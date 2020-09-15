Orta Amerika ülkesi Panama'da bir tarikata ait bölgede toplu mezar bulundu.
BBC'de yer alan habere göre, savcı Azael Tugri yaptığı açıklamada, başkent Panama City'nin 350 kilometre batısındaki Ngabe-Bugle bölgesinde bulunan toplu mezarla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Panama'da ocak ayında aynı bölgede bulunan toplu mezardan 7 cesede ait kalıntılar bulunmuştu. "Tanrı'nın Yeni Işığı" isimli tarikatın kampına yapılan baskında yaşları 1 ila 17 olan 6 çocuk ve bir kadına ait kalıntıların bulunduğu açıklanmıştı.