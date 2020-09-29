banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1123
ALTIN
476.629
DOLAR
7.8288
STERLİN
10.0584
EURO
9.1832
Bütün kampanyalar çok kötü
Bütün kampanyalar çok kötü
Tatmin etmeyen laflar
Tatmin etmeyen laflar
Üniversiteler tek başına...
Üniversiteler tek başına...
Geç de olsa doğru karar!
Geç de olsa doğru karar!
banner376

Pakistan: “keşmir\'de Hindistan Tarafından Açılan Ateş Sonucu Biri Asker 2 Kişi Öldü”

Karaçi, 29 Eylül 20 : Pakistan, Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı\'nda (LoC) açtığı ateş sonucu biri asker 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

29 Eylül 2020 Salı 18:23
Pakistan: “keşmir\'de Hindistan Tarafından Açılan Ateş Sonucu Biri Asker 2 Kişi Öldü”
banner337
banner351

Karaçi, 29 Eylül 20 : Pakistan, Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) açtığı ateş sonucu biri asker 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hint tarafının Pakistan tarafına ateş açtığı belirtilerek, bir asker ve bir sivilin yaşamını yitirdiği ayrıca 4 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ateşe Pakistan tarafından karşılık verildiği ve Hint askeri noktalarının hedef alındığı bilgisine yer verildi.

KEŞMİR SORUNU

banner341
İngiltere 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak, "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
(AA/HUR/YIL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte 1648 Vaka Tespit Edildi
İtalya'da Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte 1648 Vaka Tespit Edildi
İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na Saldırı: 3 Ölü
İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na Saldırı: 3 Ölü
İngiltere'de Kovid-19 Salgınında 7 Bin 143 İle En Yüksek Günlük Vaka Sayısı Görüldü
İngiltere'de Kovid-19 Salgınında 7 Bin 143 İle En Yüksek Günlük Vaka Sayısı Görüldü
Tunus, Umman, Bae Ve Kuveyt'te Kovid-19'dan Ölümler Arttı
Tunus, Umman, Bae Ve Kuveyt'te Kovid-19'dan Ölümler Arttı
Ermenistan'ın Saldırılarında Ölen Azerbaycanlı Sivillerin Sayısı 11'e Yükseldi
Ermenistan'ın Saldırılarında Ölen Azerbaycanlı Sivillerin Sayısı 11'e Yükseldi
Abd'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 209 Bin 896'ya Yükseldi
Abd'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 209 Bin 896'ya Yükseldi
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Hayatını Kaybetti
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Hayatını Kaybetti
Azerbaycan'ın İşgal Altındaki Toprakları Karabağ...
Azerbaycan'ın İşgal Altındaki Toprakları Karabağ...
Endonezya, Malezya Ve Japonya'da Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Endonezya, Malezya Ve Japonya'da Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Uganda Kovid-19 Aşı Adayının İnsanlı Denemelerine Kasımda Başlıyor
Uganda Kovid-19 Aşı Adayının İnsanlı Denemelerine Kasımda Başlıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim