Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105229
ALTIN
230.460
DOLAR
5.4786
STERLİN
7.2677
EURO
6.2171
Gündüz “ Kamu reformu kaos yaratacak”
GÜNDÜZ “ KAMU REFORMU KAOS...
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Hem eşini, hem baldızını dövdü
HEM EŞİNİ, HEM BALDIZINI DÖVDÜ
banner306

Pakistan-iran Sınırına Tel Örgü Çekilecek

İslamabad, 19 Mart 19 : Pakistan ordusu Güney Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Asım Salim Bajva, gelecek haftadan itibaren 950 kilometrelik İran-Pakistan sınırına tel örgü çekileceğini duyurdu.

Pakistan-iran Sınırına Tel Örgü Çekilecek

İslamabad, 19 Mart 19 : Pakistan ordusu Güney Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Asım Salim Bajva, gelecek haftadan itibaren 950 kilometrelik İran-Pakistan sınırına tel örgü çekileceğini duyurdu.

19 Mart 2019 Salı 13:51
Pakistan-iran Sınırına Tel Örgü Çekilecek

İslamabad, 19 Mart 19 : Pakistan ordusu Güney Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Asım Salim Bajva, gelecek haftadan itibaren 950 kilometrelik İran-Pakistan sınırına tel örgü çekileceğini duyurdu.

Kuetta kentinde katıldığı toplantıda konuşan Bajva, sınır yönetimi ve güvenliğinin başta Pakistan'ın Belucistan eyaleti olmak üzere ülke güvenliği açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Afganistan sınırına da tel örgü çekildiğini söyleyen Bajva, 370 kilometrelik bölümde işlemin tamamlandığını, gelecek hafta ise 950 kilometrelik İran-Pakistan sınırına tel örgü çekilme işlemlerinin başlayacağını ifade etti.

Şubat ayında İran Devrim Muhafızlarına düzenlenen terör saldırısının ardından Pakistan, İran tarafından, sınır güvenliğini yeterince sağlayamadığı konusunda eleştirilmişti.

İran, ülkede saldırı düzenleyen örgütlerin Pakistan'da saklandığını iddia etmişti.

Geçen ay Pakistan'daki yabancı medya temsilcileriyle buluşan Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, Afganistan, İran, Pakistan arasında hareket eden teröristlerin geçişlerini engellemek için Pakistan'ın İran ve Afganistan sınırlarına tel örgü çekileceğini söylemişti.

(AA/AK/YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç'te Esed Rejimi Protesto Edildi
İsveç'te Esed Rejimi Protesto Edildi
Hollanda'daki Silahlı Saldırı
Hollanda'daki Silahlı Saldırı
Brüksel'de bomba alarmı
Brüksel'de bomba alarmı
Avrupa’da doktora en az gidenler Yunanlar, en fazla gidenler ise Almanlar
Avrupa’da doktora en az gidenler Yunanlar, en fazla gidenler ise Almanlar
AB, İngiltere'nin Brexit konusuna “açıklık“ getirmesini istiyor
AB, İngiltere'nin Brexit konusuna “açıklık“ getirmesini istiyor
AB'den anlaşmasız Brexit hazırlığı
AB'den anlaşmasız Brexit hazırlığı
Meksika Popocatepetl yanardağında patlama
Meksika Popocatepetl yanardağında patlama
ABD terör örgütü YPGPKK'yı silahlandırmaya devam ediyor
ABD terör örgütü YPGPKK'yı silahlandırmaya devam ediyor
Fransız AB bakanı kedisine 'Brexit' ismini verdi
Fransız AB bakanı kedisine 'Brexit' ismini verdi
La Scala Suudi Arabistan'ın sponsorluğunu iptal etti
La Scala Suudi Arabistan'ın sponsorluğunu iptal etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim