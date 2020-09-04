Pakistan\'ın Doğusunda Şiddetli Yağışlar 10 Can Aldı

Ankara, 4 Eylül 20 : Pakistan'ın doğusunda şiddetli yağışların etkisiyle 10 kişi yaşamını yitirdi.
Ülke basınında yer alan habere göre, arama kurtarma ekibinden yetkililer, Pencap eyaletinin Çakval bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle bazı evlerin yıkıldığını belirtti.
Ülkenin kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletini de etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 48 kişi yaşamını yitirmişti.
Pakistan'da ağustosta şiddetli muson yağmurları 6 günde 63 can almıştı.
(AA/ÖZ/HA)