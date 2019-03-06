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Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik

TARAFLAR BİRBİRLERİNİ KEŞMİR KONTROL HATTI\'NDA TOP VE HAVAN ATIŞLARI YAPMAKLA SUÇLADISrinagar, 6 Mart 19 : Pakistan ile Hindistan arasında ihtilaflı Keşmir bölgesinde yaşanan gerginlik, diplomatik çabalara rağmen sürüyor.Pakistan ve Hindistan orduları birbirlerini Keşmir\'de kontrolleri altındaki bölgeleri ayıran Kontrol Hattı\'nın diğer tarafından top ve havan atışları yapmakla suçladı. Öte yandan askerlerin birbirlerine sınırda hafif silahlarla taciz ateşi açtığı...

Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik

TARAFLAR BİRBİRLERİNİ KEŞMİR KONTROL HATTI\'NDA TOP VE HAVAN ATIŞLARI YAPMAKLA SUÇLADISrinagar, 6 Mart 19 : Pakistan ile Hindistan arasında ihtilaflı Keşmir bölgesinde yaşanan gerginlik, diplomatik çabalara rağmen sürüyor.Pakistan ve Hindistan orduları birbirlerini Keşmir\'de kontrolleri altındaki bölgeleri ayıran Kontrol Hattı\'nın diğer tarafından top ve havan atışları yapmakla suçladı. Öte yandan askerlerin birbirlerine sınırda hafif silahlarla taciz ateşi açtığı...

06 Mart 2019 Çarşamba 15:01
Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik
TARAFLAR BİRBİRLERİNİ KEŞMİR KONTROL HATTI\'NDA TOP VE HAVAN ATIŞLARI YAPMAKLA SUÇLADI

Srinagar, 6 Mart 19 : Pakistan ile Hindistan arasında ihtilaflı Keşmir bölgesinde yaşanan gerginlik, diplomatik çabalara rağmen sürüyor.

Pakistan ve Hindistan orduları birbirlerini Keşmir\'de kontrolleri altındaki bölgeleri ayıran Kontrol Hattı\'nın diğer tarafından top ve havan atışları yapmakla suçladı. Öte yandan askerlerin birbirlerine sınırda hafif silahlarla taciz ateşi açtığı bildirildi.

Açıklamalarda, top ve havan atışları ve taciz ateşi nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

Taraflar birbirlerini 2003\'te imzalanan ateşkesi ihlal etmekle suçlarken, hem Pakistan hem de Hindistan karşı tarafın tacizine meşru askeri karşılık verdiğini savundu.

Keşmir\'de Hindistan ile Pakistan\'ın kontrolü altındaki dağlık, engebeli ve ormanlarla kaplı bölgede on binlerce sivil yaşıyor. İki ülkenin kontrolündeki bölgeyi ayıran sınır hattı zaman zaman iki ülke askerleri arasında çatışmalara sahne oluyor. Bu çatışmalar sivil can kayıplarına ve maddi hasara yol açıyor.

Son olarak 2 Mart\'ta yaşanan çatışmalarda Pakistan ordusu, Hint askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerinde sivilleri hedef aldığını açıklamıştı. Hint askerlerinin ağır silahlarla açtığı ateşte 2 Pakistanlı askerin ve 2 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti. 2 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada çok sayıda evin hasar gördüğü ifade edilmişti. Hint yetkililer ise Pakistan\'ın açtığı ateş nedeniyle 3 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

HİNDİSTAN PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir\'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat\'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan\'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat\'ta Keşmir Kontrol Hattı\'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan\'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan\'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan\'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hâkim kılmaya davet etti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947\'de Hindistan\'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir\'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90\'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947\'de Pakistan\'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan\'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947\'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999\'da savaş çıktı.

Keşmir\'in yüzde 45\'i Hindistan\'ın, yüzde 35\'i Pakistan\'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20\'sine ise Çin hâkim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan\'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir\'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "GilgitBaltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948\'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir\'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

(AA/RU/ŞEB)

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