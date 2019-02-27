Pakistan İle Hindistan Arasında Gerginlik

PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDA KEŞMİR'DE ZİRVE YAPAN GERİLİMİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN İTİDAL ÇAĞRILARI GELMEYE BAŞLADI

TÜRKİYE'NİN YANI SIRA RUSYA VE ÇİN, TARAFLARI SAĞDUYULU DAVRANMAYA DAVET ETTİ

PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN DA HİNDİSTAN'A SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPARAK SORUNUN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ

Ankara, 27 Şubat 19 : Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir nedeniyle zirveye çıkan gerilimin düşürülmesi için itidal çağrıları yapıldı.

İki ülkenin karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdüğüne yönelik açıklamalarından sonra iyice artan gerginliğin azaltılması amacıyla birçok ülkeden sağduyu çağrısı yapılmaya başlandı.

Türkiye'nin itidal çağrısını dile getiren TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerginlikten endişe duyuyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, "Taraflara sağduyu, itidal çağrısında bulunmak istiyoruz ve (gerginliği) tırmandırmaya yol açacak adımlardan da kaçınılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasına ve Keşmir dahil bu problemlerin çözümüne her zaman katkı yapma arzusundayız." diyen Çavuşoğlu, bu problemin çözümünde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

PAKİSTAN: "SORUNLARIMIZI DİYALOG YOLUYLA ÇÖZMELİYİZ"

Pakistan Başbakanı İmran Han da Hindistan yönetimine diyalog çağrısında bulundu. Han, Hindistan yönetimi ve Başbakanı Narendra Modi'ye seslenerek, şunları söyledi:

"Bundan sonra ne yapacağımız asıl problemdir. Hint yönetiminin sağduyulu davranması çok önemli. Hint yönetimine soruyorum: Sizin ve bizim elimizdeki silahlar dikkate alındığında, yanlış hesaplamaların altından kalkabilecek durumda mıyız? Tansiyon yükselmeye devam ederse ne olur? Sizi bir kere daha diyaloğa davet ediyorum. Sağduyu hakim olmalı. Sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmeliyiz."

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Vekili Gaurav Ahluwalia'yı bakanlığa çağırarak "gerilimi düşürme" çağrısında bulundu.

RUSYA VE ÇİN DE ENDİŞELİ

Hindistan ve Pakistan'a bir çağrı da Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Pakistan-Hindistan geriliminden ötürü derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Çin adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Vang Yi ise "Çin, iki tarafın soğukkanlılığını sürdürmesini ve gerilimi artırmaktan kaçınmasını umuyor." diye konuştu.

Vang, Çin-Hindistan-Rusya Dışişleri Bakanları 16. ortak toplantısı için Çin'e gelen Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile görüşmesinden sonraki açıklamasında, "İki tarafın diyalog yoluyla, olayların aslını araştırarak bölgenin barışını ortaklaşa korumasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj da uluslararası toplumun teröre karşı birlik ve iş birliğini savunduğunu belirterek, ilgili sorunların sorumluluk ve soğukkanlı bir tutumla ele alınacağını belirtti.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı. Yeni Delhi yönetimi, saldırıdan Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Hindistan, bir savaş uçağının Pakistan tarafından vurulduğunu ve bir pilotun kayıp olduğunu bildirdi. Hindistan, ayrıca Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan hava sahasının tamamını kapattı. Hindistan ise bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

(AA/RU/YIL)

