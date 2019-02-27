Pakistan ile Hindistan Arasında Gerginlik

PAKİSTAN SİLAHLI KUVVETLERİ SÖZCÜSÜ ASIF GAFUR:"HER ŞEYİ YAPABİLECEK KAPASİTEDEYİZ ANCAK (HİNDİSTAN'LA) TANSİYONUN YÜKSELMESİNİ İSTEMİYORUZ, SAVAŞA DOĞRU GİTMEK İSTEMİYORUZ"

"PAKİSTAN'IN VURDUĞU HİNDİSTAN UÇAKLARINDAN BİRİ PAKİSTAN KONTROLÜNDEKİ KEŞMİR'E DİĞERİ DE HİNDİSTAN KONTROLÜNDEKİ KEŞMİR'E DÜŞTÜ"

"İKİ PİLOT YAKALADIK. YARALIYI ASKERİ HASTANEYE NAKLETTİK DİĞERİNİ DE GÖZALTINDA TUTUYORUZ"

"BUGÜNKÜ HAREKATTA AMAÇ SAVUNMAYDI, ZAFER KAZANMAK İSTEMİYORUZ"

HİNDİSTAN BİR UÇAĞININ VURULDUĞUNU AÇIKLADI

İslamabad, 27 Şubat 19 (.): Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Pakistan'ın "her şeyi yapabilecek kapasitede olduğunu ancak Hindistan ile tansiyonun yükselmesini ve savaşa doğru gitmek istemediklerini" belirterek, iki Hint pilotunun ellerinde olduğunu söyledi.

Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin bugün basın toplantısı düzenleyen Gafur, sabah saatlerinde Pakistan savaş uçaklarının iki Hindistan savaş uçağını Pakistan hava sahasında vurduğunu anlatarak, "Pakistan'ın vurduğu Hindistan uçaklarından biri Pakistan kontrolündeki Keşmir'e diğeri de Hindistan kontrolündeki Keşmir'e düştü. İki pilot yakaladık. Biri yaralıydı ve askeri hastaneye naklettik, diğerini de gözaltında tutuyoruz." dedi.

Gafur, Pakistan'ın savaş istemediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak (Hindistan'la) tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, savaşa doğru gitmek istemiyoruz. Bugünkü harekatta amaç savunmaydı, zafer kazanmak istemiyoruz. Hedefleri belirleme ve vurma kabiliyetimiz olsa da can ve mal kaybı olmayacak şekilde atış yaptık. Harekatta can kaybı yaşanmadı. Sorumlu bir ülkeyiz ve barış istiyoruz. Bu yüzden askeri bir hedef seçmedik. 6 hedefe kitlendik ve vurduk. Pakistan Hava Kuvvetlerinin karşılık vermekten başka seçeceği yoktu. Pakistan buradaki atmosferi savaşa doğru götürmüyor. Şimdi top Hindistan'ın sahasında, bu bölgenin geleceğine onlar karar verecek. Hindistan'ın anlaması gereken, savaş bir başarısızlık politikasıdır."

"PİLOTU KAMUOYUNA GÖSTERECEĞİZ"

Pakistan Ordu Sözcüsü Gafur, bir pilotun ellerinde olduğunu ve ilerleyen saatlerde Hint pilotunu basın toplantısıyla kamuoyuna göstereceklerini ifade etti.

Pakistan ordusunun bugün herhangi bir F-16 kullanmadığını söyleyen Gafur, herhangi bir uçağın vurulduğuna ilişkin bir bilgi olmadığına dikkati çekti.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik iki hafta önce yükselmeye başladı.

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.

Pakistan, iki ülke arasındaki gerginliğin ardından bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan medyası, Hint ordusunun Pakistan'a ait bir F-16 uçağı düşürdüğünü bildirdi.

Pakistan sivil havacılık otoritesi, tüm hava sahasını kapattığını duyurdu.

Hindistan ise Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh, Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarından uçuşları durdurdu.

Bölge basınında yer alan haberlerde, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rotalara yöneldiği belirtildi.

Pakistan ve Hindistan, 14 Şubat’tan bu yana, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye bilgilendirme yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla sık sık telefonda görüşerek itidal tavsiyesinde bulundu.

HİNT ASKERLERİN ATTIĞI HAVAN MERMİLERİNİN AZAD KEŞMİR BÖLGESİNDE İSABET ETTİĞİ 6 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Pakistan polisi, Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nın diğer tarafından attığı havan mermilerinin 6 sivilin ölümüne neden olduğunu belirtti.

Yerel emniyet yetkilisi Mohammad Altaf, Hindistan tarafından sabah erken saatlerde atılan havan mermilerinin Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in Kotli köyündeki evlere isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 6 sivilin öldüğünü açıkladı.

Altaf, saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

İki ülke arasında günlerdir artan gerginlik, karşılıklı savaş uçaklarının düşürülmesiyle iyice tırmandı.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir ile Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgelerini ayıran kontrol hattında taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

BİR SAVAŞ UÇAĞI PAKİSTAN TARAFINDAN VURULDU, BİR PİLOT KAYIP

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar da, bir savaş uçağının Pakistan tarafından vurulduğunu ve bir pilotun kayıp olduğunu açıkladı.

Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kumar, sabah saatlerinde Pakistan savaş uçaklarının Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağını vurduğunu söyledi.

Pakistan'daki "terör gruplarının" dün Hindistan'a yönelik saldırı hazırlığında olduğunu ve buna karşı önleyici saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Kumar, "Pakistan Hava Kuvvetleri de Hindistan'ın terörle mücadele operasyonuna karşılık askeri noktalarımızı vurmak istedi. Hindistan uçakları da hemen karşılık vererek, Pakistan'ın bir uçağını vurdu."

Vurulan uçağın Pakistan topraklarına düştüğünü belirten Kumar, "Bizim de hava angajmanı sırasında bir Mig-21 uçağımız düştü ve bir pilotumuz kayıp. Pakistan kendi ellerinde olduğunu söylüyor. Ancak doğrulamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Diğer yandan Pakistan ise hava sahası ihlalinde bulunan iki Hindistan savaş uçağını düşürdüklerini ve bir pilotun gözaltına alındığını duyurmuştu.

(AA-TUĞ/GÜL)