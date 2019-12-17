banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111326
ALTIN
279.318
DOLAR
5.8714
STERLİN
7.7353
EURO
6.5589
Tüp gazın alevlenmesi yangına sebep oldu
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Pakistan Hükümeti, Müşerref\'in İdamı Kararını İnceliyor

İslamabad, 17 Aralık 19 (.): Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref\'in vatana ihanet suçundan idam cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı

Pakistan Hükümeti, Müşerref\'in İdamı Kararını İnceliyor

İslamabad, 17 Aralık 19 (.): Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref\'in vatana ihanet suçundan idam cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı

17 Aralık 2019 Salı 11:42
Pakistan Hükümeti, Müşerref\'in İdamı Kararını İnceliyor

İslamabad, 17 Aralık 19 (.): Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in vatana ihanet suçundan idam cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı "detaylı şekilde inceleyeceklerini" bildirdi.

Avan, idam kararının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yurt dışında olduğunu ve Başbakan Han'ın ülkeye dönmesiyle idam kararının görüşüleceğini söyledi.

banner317
Hukukçuların da yer alacağı bir uzman heyetiyle konunun ele alınacağını ifade eden Avan, "Kararı detaylı şekilde inceleyeceğiz. Konunun milli çıkarlarımıza etkisini değerlendirerek yapacağımız açıklamayı basınla paylaşacağız." dedi.

Avan, Dubai'de bulunan Müşerref'in Pakistan'a getirilmesine yönelik soruya ise "Hukuki boyutu ve günümüzün gerçeklerini değerlendirerek gerekli kararı alacağız." şeklinde yanıtladı.

Kararla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Pakistan Halk Partisi Eşbaşkanı ve eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu Bilaval Butto-Zerdari, "Demokrasi en iyi rövanştır. Çok yaşa Butto." paylaşımı yaptı.

(AA/TUĞ/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bm'den İdlib'e 40 Tır İnsani Yardım
Bm'den İdlib'e 40 Tır İnsani Yardım
Guterres, Bmgk'den Suriye'ye İnsani Yardım İçin Yetki İstedi
Guterres, Bmgk'den Suriye'ye İnsani Yardım İçin Yetki İstedi
Afganistan'da Patlama: 10 Ölü
Afganistan'da Patlama: 10 Ölü
Abd Kongresi'nden Trump'a Duvar İnşaası İçin 1,3 Milyar Dolarlık Bütçe
Abd Kongresi'nden Trump'a Duvar İnşaası İçin 1,3 Milyar Dolarlık Bütçe
Rusya Ve Esed Rejimi Güçleri Doğu Akdeniz’de Ortak Askeri Tatbikata Başladı
Rusya Ve Esed Rejimi Güçleri Doğu Akdeniz’de Ortak Askeri Tatbikata Başladı
Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam
Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam
Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı
Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı
Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne “Riyad Anlaşması'nı engelleme“ suçlaması
Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne “Riyad Anlaşması'nı engelleme“ suçlaması
Sudan, Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacak
Sudan, Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacak
"İsrail, Doğal Gaz Boru Hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır“ iddiası
"İsrail, Doğal Gaz Boru Hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır“ iddiası

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim