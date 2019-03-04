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Pakistan-hindistan Sınırında Karşılıklı Ateş Açıldı

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ASKERLERİ KEŞMİR KONTROL HATTI\'NDA KARŞILIKLI ATEŞ AÇTIAnkara, 4 Mart 19 (.): Pakistan ve Hindistan ordusu Keşmir Kontrol Hattı\'nda ağır silahlarla karşılıklı ateş açtı.Hindistan medyasında yer alan habere göre, Hint yetkililer, Pakistan güçlerinin Cammu Keşmir\'in Aknur bölgesini ağır silahlarla vurduğunu belirterek, Hindistan\'ın da buna karşılık verdiğini kaydetti.İki ülke sınırında 3 saatten fazla süren yoğun çatışmanın ardından Hindistan...

Pakistan-hindistan Sınırında Karşılıklı Ateş Açıldı

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ASKERLERİ KEŞMİR KONTROL HATTI\'NDA KARŞILIKLI ATEŞ AÇTIAnkara, 4 Mart 19 (.): Pakistan ve Hindistan ordusu Keşmir Kontrol Hattı\'nda ağır silahlarla karşılıklı ateş açtı.Hindistan medyasında yer alan habere göre, Hint yetkililer, Pakistan güçlerinin Cammu Keşmir\'in Aknur bölgesini ağır silahlarla vurduğunu belirterek, Hindistan\'ın da buna karşılık verdiğini kaydetti.İki ülke sınırında 3 saatten fazla süren yoğun çatışmanın ardından Hindistan...

04 Mart 2019 Pazartesi 12:10
Pakistan-hindistan Sınırında Karşılıklı Ateş Açıldı

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ASKERLERİ KEŞMİR KONTROL HATTI'NDA KARŞILIKLI ATEŞ AÇTI
Ankara, 4 Mart 19 (.): Pakistan ve Hindistan ordusu Keşmir Kontrol Hattı'nda ağır silahlarla karşılıklı ateş açtı.
Hindistan medyasında yer alan habere göre, Hint yetkililer, Pakistan güçlerinin Cammu Keşmir'in Aknur bölgesini ağır silahlarla vurduğunu belirterek, Hindistan'ın da buna karşılık verdiğini kaydetti.
İki ülke sınırında 3 saatten fazla süren yoğun çatışmanın ardından Hindistan tarafında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.
Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.
Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.
Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.
Gelişmeler üzerine Pakistan kapattığı hava sahasını kısmen açtığını duyururken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu. 
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti. 
Hint pilot AbhinandanVarthaman'ın uçağı, 27 Şubat sabahı girdiği Pakistan hava sahasında diğer Hint jetiyle birlikte Pakistan jetleri tarafından vurulmuş, Varthaman'ın uçağı Pakistan sınırları içine düşmüştü. 
Varthaman uçağından kendisini fırlatmış, paraşütle indiği yerde Pakistanlı askerler tarafından gözaltına alınmıştı. Pakistanlı yetkililer, gözaltındaki Hint pilot Varthaman'ı, Hint yetkililere teslim etmişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı. 

(AA/TUĞ/ŞEB)
 

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