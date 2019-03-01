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Pakistan, Hindistan\'ın Onur Konuğu Olduğu Abu Dabi\'deki İit Toplantısına Katılmama Kararı Aldı

İslamabad, 1 Mart 19 : Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşik Arap Emirlikleri\'nin (BAE) başkenti Abu Dabi\'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantılarına Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj\'ın onur konuğu olarak davet edilmesi nedeniyle katılmama kararı aldığını açıkladı.

Pakistan, Hindistan\'ın Onur Konuğu Olduğu Abu Dabi\'deki İit Toplantısına Katılmama Kararı Aldı

İslamabad, 1 Mart 19 : Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşik Arap Emirlikleri\'nin (BAE) başkenti Abu Dabi\'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantılarına Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj\'ın onur konuğu olarak davet edilmesi nedeniyle katılmama kararı aldığını açıkladı.

01 Mart 2019 Cuma 11:08
Pakistan, Hindistan\'ın Onur Konuğu Olduğu Abu Dabi\'deki İit Toplantısına Katılmama Kararı Aldı


İslamabad, 1 Mart 19 : Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantılarına Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ın onur konuğu olarak davet edilmesi nedeniyle katılmama kararı aldığını açıkladı.

Parlamentoda yapılan birleşik oturumda senatör ve milletvekillerini bilgilendiren Kureyşi, bugün ve yarın düzenlenecek İİT toplantılarına katılmama kararını duyurdu.

İİT'nin Swaraj'ı onur konuğu olarak çağırmasını protesto ettiklerini belirten Kureyşi, Pakistan'ın talebine rağmen davetin iptal edilmediğine dikkati çekerek, "BAE her zor zamanda Pakistan'a yardım etmiştir ancak Pakistan'ın protestosuna rağmen davet iptal edilmedi. Hint Dış İlişkiler Bakanı davet edilirken bize danışılmadı. Hindistan ne İİT üyesi ne de gözlemci ülkelerden biri." diye konuştu.

Kureyşi, BAE'ye Swaraj'a yapılan davetin iptali için iki mektup yazdığını da hatırlattı.

İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün ve yarın yapılacak oturumlarla tamamlanacak.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

(AA/RU/HA)

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