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Pakistan, Hindistan\'ın Cammu Keşmir Kararını Bm\'ye Taşıyacak

İslamabad, 8 Ağustos 19 : Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan\'ın Cammu Keşmir\'e özel statü veren Anayasa\'nın 370. maddesini kaldırmasını eleştirerek,

Pakistan, Hindistan\'ın Cammu Keşmir Kararını Bm\'ye Taşıyacak

İslamabad, 8 Ağustos 19 : Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan\'ın Cammu Keşmir\'e özel statü veren Anayasa\'nın 370. maddesini kaldırmasını eleştirerek,

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:25
Pakistan, Hindistan\'ın Cammu Keşmir Kararını Bm\'ye Taşıyacak

İslamabad, 8 Ağustos 19 : Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e özel statü veren Anayasa'nın 370. maddesini kaldırmasını eleştirerek, "Hindistan'ın Cammu Keşmir kararını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kuruluna taşıyacağız." dedi.

Kureyşi, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın Cammu Keşmir kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hindistan'ın alınan kararı "iç mesele" olarak nitelendirmesini eleştiren Kureyşi, "Keşmir konusu, uluslararası alanda kabul edilmiş ihtilaflı bir konudur. Bu bölgeyle ilgili BMGK kararları vardır. Pakistan, bu konuyu Hindistan'ın iç meselesi olarak kabul etmez. Hindistan'ın Cammu Keşmir kararını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kuruluna taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Hint Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın, Cammu Keşmir'de alınan kararın sebebini bölgenin sosyoekonomik kalkınmasını sağlamak olarak açıklamasına da değinen Kureyşi, "Hindistan, 370. maddeyi Keşmir'in kalkınmasına daha fazla yardım edebilmek için kaldırdığını söylüyor. Peki o halde Hindistan'ı 70 yıldır Keşmir'e yardım etmekten alıkoyan neydi?" diye konuştu.

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Eski Hint Başbakanı Cevahirlal Nehru'nun, "Keşmir'de kararın yerli halk tarafından verileceği" sözünü hatırlatan Kureyşi, şöyle devam etti:

"Pakistan, çözüm için siyasi, diplomatik ve barışçıl yollar arıyor, askeri seçeneği masada bulundurmuyor ancak Hindistan'ın bölgede 900 bin askeri bulunuyor. Bölge, dünyanın en militarize noktası. Hindistan maceracılığına karşı uyanık olma kararı aldık ancak savunmanın ilk hattı şu anda kullandığımız diplomasidir."

"YAŞANACAK BİR OLAYDA HİNDİSTAN SUÇU YİNE BİZE ATAMASIN"

Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağı uyguladığını belirten Kureyşi, yasağın kalkmasıyla başlayacak protestolarda Hint askeri ve polisinin orantısız güç kullanmasına ilişkin "Tüm dünyanın dikkatini şimdiden bu bölgeye çekmek istiyorum ki yaşanacak bir olayda Hindistan suçu yine bize atamasın." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'ın hava sahasını kapatacağı ve Sih hacıların vizesiz ziyaret yapması için Hindistan ile Pakistan arasında kurulan Kartarpur koridorunu kapatacağı iddialarını da yalanlayan Kureyşi, "Pakistan'ın tüm inançlara ve etnik gruplara saygısının olduğunu söylemek istiyorum. Umarım Hindistan da ülkesindeki Müslüman linçlerine ilişkin bir şeyler söyler." diye konuştu.

 (AA/FG)

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