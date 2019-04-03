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Pakistan Hindistan\'ın Anti-uydu Denemesinden "endişeli"

Karaçi, 3 Nisan 19 (.): Pakistan, Hindistan\'ın geçen hafta yaptığı anti-uydu füze denemesinden

Pakistan Hindistan\'ın Anti-uydu Denemesinden "endişeli"

Karaçi, 3 Nisan 19 (.): Pakistan, Hindistan\'ın geçen hafta yaptığı anti-uydu füze denemesinden

03 Nisan 2019 Çarşamba 09:23
Pakistan Hindistan\'ın Anti-uydu Denemesinden

Karaçi, 3 Nisan 19 (.): Pakistan, Hindistan'ın geçen hafta yaptığı anti-uydu füze denemesinden "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın 27 Mart'ta, Dünya'nın alçak yörüngesindeki kendi mini uydusunu hedef aldığı anti-uydu füzesi denemesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pakistan, Hindistan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan anti-uydu füze denemesi ile ortaya çıkan uzay enkazından kaynaklanan tehditlere ilişkin uluslararası uzmanlar ve ilgili kuruluşların değerlendirmesi sonucu derin kaygı duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Denemenin, yalnızca uzay enkazı açısından değil aynı zamanda barışçıl uzay faaliyetlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliği noktasındaki sonuçlarıyla ilgili de uluslararası toplum için ciddi endişe konusu olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu tür eylemlerin askeri boyutu ile küresel ve bölgesel barış, istikrar ve güvenlik üzerindeki etkilerini görmezden gelmek de yanlış olur." ifadesine yer verildi.

Pakistan'ın, uzay boşluğunun askerileştirilmemesi gerektiğinin güçlü bir savunucusu olduğunun vurgulandığı açıklamaya şöyle devam edildi:

"Sosyoekonomik gelişme adına uzay teknolojileri uygulamalarını ve barışçıl faaliyetleri kimsenin tehdit etmediğini garanti altına almak amacıyla uzay boşluğunun keşfedilmesini ve kullanılmasını düzenleyen uluslararası hukuktaki boşlukları ele alan benzer düşüncelere sahip ülkelerle çalışmaya devam edeceğiz."

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 27 Mart'ta televizyonda canlı yayında, Hint uzmanların, Dünya'nın alçak yörüngesindeki bir uyduyu başarılı şekilde füzeyle vurduğunu açıklamış ve "Şakti" (Güç) adı verilen denemenin Hindistan'ı, bu kabiliyete sahip ABD, Rusya ve Çin gibi "süper ligdeki ülkeler" arasına soktuğunu söylemişti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Jim Bridenstine, Hindistan'ın anti-uydu füzesi denemesi sonucu uydunun yaklaşık 400 parçaya ayrıldığını kaydederek, uzay boşluğunda ortaya çıkan bu kirliliğin Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) faaliyetini olumsuz etkileyeceğine dikkati çekmişti. Bridenstine, "Uluslararası Uzay İstasyonunun geçtiği yörünge konumunda enkaz oluşumuna yol açmak berbat bir şey. Bu davranış insanlığın uzay yolculuğunun geleceğiyle uyumlu değil." ifadelerini kullanmıştı.

Çin, ilk başarılı anti-uydu sistemi denemesini 2007'de yapmış, deneme dünyanın diğer büyük güçleri tarafından protestolarla karşılanmıştı.

ABD ve Rusya da 1980'lere kadar benzer teknolojileri test etmişti. Washington yönetimi anti-uydu sistemi denemelerine, büyük miktarda uzay çöpü yaratma riski nedeniyle 1985'te son vermişti.

(AA/GÖZ/ÖK)

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