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Pakistan Hava Sahası Kısmen Tekrar Kapatıldı

İslamabad, 8 Mart 19 : Pakistan\'da tamamen açıldığı duyurulan hava sahasının, doğu-batı yönünde yarına kadar tekrar kapatıldığı duyuruldu.Pakistan Sivil Havacılık Otoritesinden (CAA) yapılan açıklamada, 27 Şubat\'ta kapatılan ve 3 gün sonra kısım kısım açılan hava sahasının bugün tamamen açılmasının ardından kısmen tekrar kapatıldığı ve yarına kadar kapalı kalacağı belirtildi.Açıklamada, hava sahasında doğu-batı, batı-doğu yönünde kapatılan transit hava trafiğinin yarın sabah 10.00\'da...

Pakistan Hava Sahası Kısmen Tekrar Kapatıldı

İslamabad, 8 Mart 19 : Pakistan\'da tamamen açıldığı duyurulan hava sahasının, doğu-batı yönünde yarına kadar tekrar kapatıldığı duyuruldu.Pakistan Sivil Havacılık Otoritesinden (CAA) yapılan açıklamada, 27 Şubat\'ta kapatılan ve 3 gün sonra kısım kısım açılan hava sahasının bugün tamamen açılmasının ardından kısmen tekrar kapatıldığı ve yarına kadar kapalı kalacağı belirtildi.Açıklamada, hava sahasında doğu-batı, batı-doğu yönünde kapatılan transit hava trafiğinin yarın sabah 10.00\'da...

08 Mart 2019 Cuma 14:20
Pakistan Hava Sahası Kısmen Tekrar Kapatıldı

İslamabad, 8 Mart 19 : Pakistan\'da tamamen açıldığı duyurulan hava sahasının, doğu-batı yönünde yarına kadar tekrar kapatıldığı duyuruldu.

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesinden (CAA) yapılan açıklamada, 27 Şubat\'ta kapatılan ve 3 gün sonra kısım kısım açılan hava sahasının bugün tamamen açılmasının ardından kısmen tekrar kapatıldığı ve yarına kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Açıklamada, hava sahasında doğu-batı, batı-doğu yönünde kapatılan transit hava trafiğinin yarın sabah 10.00\'da yeniden açılacağı kaydedildi.

Pakistan\'a inecek uçakların ise belirlenen rotaları kullanacağı ifade edilen açıklamada, Sialkot, Rahim Yar Han ve Sukkur havalimanlarının ise yarın saat 10.00\'a kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

Özellikle Asya-Avrupa uçuş rotalarının değişmesine ya da iptal edilmesine sebep olan hava sahası kapatma kararı nedeniyle uçaklar İran ve Çin rotasını kullanıyordu.

Güney Asya ile Avrupa arası uçuşlar içinse Umman rotası kullanılıyordu. Karar, uçak yolculuğunun uzamasının yanı sıra yakıt masraflarının da artmasına sebep olmuştu.

İki ülke arasındaki gerilim 26 Şubat\'ta Hindistan\'ın Pakistan hava sahasını ihlal etmesiyle zirveye çıkmış, Pakistan ise karşılık olarak 27 Şubat\'ta Hindistan\'daki hedefleri vurmuştu.

Aynı gün Pakistan hava sahasını ihlal eden 2 Hint uçağını vuran Pakistan ile Hindistan hava sahalarının bir bölümünü ya da tamamını hava trafiğine kapatmıştı.

(AA/RU/ŞEB)
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