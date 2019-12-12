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Pakistan Dışişleri Bakanı: "işgal Altındaki Keşmir\'de İnsani Durum Kötüleşti"

Riyad, 12 Aralık 19 : Resmi ziyaret için Suudi Arabistan\'ın başkenti Riyad\'a gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah MahmudKureyşi,

Pakistan Dışişleri Bakanı: "işgal Altındaki Keşmir\'de İnsani Durum Kötüleşti"

Riyad, 12 Aralık 19 : Resmi ziyaret için Suudi Arabistan\'ın başkenti Riyad\'a gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah MahmudKureyşi,

12 Aralık 2019 Perşembe 19:17
Pakistan Dışişleri Bakanı:

Riyad, 12 Aralık 19 : Resmi ziyaret için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah MahmudKureyşi, "İşgal altındaki Keşmir'de insani durum, 4 ayı aşkın süredir Hindistan tarafından uygulanan abluka ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle kötüleşti." dedi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kureyşi, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ile bir araya geldi. 

Görüşmede başta Cammu Keşmir'deki mevcut durum olmak üzere, uluslararası ve bölgesel konular ile iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendirilmesinin yolları ele alındı.

İkili görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan'a Cammu Keşmir konusu hakkında bilgi veren Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki Keşmir'de insani durum, 4 ayı aşkın süredir Hindistan tarafından uygulanan abluka ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle kötüleşti."

Kureyşi, Keşmirli Müslümanların İslam aleminden kendilerini Hindistan'ın işgalinden kurtarmasını ve acılarını hafifletmesini beklediğini vurguladı. 

Riyad'daki görüşmede ayrıca iki ülke arasında "güvenlik ve bölgesel barış konusundaki koordinasyon ve istişarelerin sürmesi" üzerinde anlaşmaya varıldı.

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CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış sokağa çıkma yasağıyla internet, telefon ve ulaşımda yasaklar getirilmişti.

Ayrıca bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

(AA/RU/ŞEB)


 

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