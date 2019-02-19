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Pakistan\'dan Bm\'ye "hindistan\'la Gerilimi Düşürün" Çağrısı

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANIŞAH MAHMUT KUREŞİ, BM GENEL SEKRETERİNDEN HİNDİSTAN\'LA YAŞANAN GERİLİMİ DÜŞÜRMESİ İÇİN DEVREYE GİRMESİNİ TALEP ETTİ

Pakistan\'dan Bm\'ye "hindistan\'la Gerilimi Düşürün" Çağrısı

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANIŞAH MAHMUT KUREŞİ, BM GENEL SEKRETERİNDEN HİNDİSTAN\'LA YAŞANAN GERİLİMİ DÜŞÜRMESİ İÇİN DEVREYE GİRMESİNİ TALEP ETTİ

19 Şubat 2019 Salı 08:12
Pakistan\'dan Bm\'ye

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANIŞAH MAHMUT KUREŞİ, BM GENEL SEKRETERİNDEN HİNDİSTAN'LA YAŞANAN GERİLİMİ DÜŞÜRMESİ İÇİN DEVREYE GİRMESİNİ TALEP ETTİ

İslamabad, 19 Şubat 19 : Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureşi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri AntonioGuterres'e Hindistan'la yaşanan gerilimi düşürmesi için devreye girmesini talep eden bir mektup yazdığını açıkladı.
ARY News televizyonunda katıldığı programda konuşan Kureşi, mektubunda seçim döneminde olan Hindistan'ın Keşmir'de geçen hafta yaşanan saldırı üzerinden ürettiği Pakistan karşıtı söylemlerinden duyduğu kaygıyı ilettiğini bildirdi.
Hindistan'ın yükselttiği tansiyonun bölgeye yapacağı olumsuz etki konusunda Guterres'i uyardığını söyleyen Kureşi, BM'nin 5 daimi üyesini saldırıdan haftalar önce Hindistan'ın oy kaygısıyla Pakistan karşıtı atmosfer oluşturma çekincesini ilettiğini belirtti.
Guterres'e Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir saldırısından sonra oluşan gerginliği düşürmesini talep eden bir mektup yazdığını aktaran Kureşi, Hindistan'ın Pakistan'a saldırı arkasında Pakistan destekli grupların olduğuna dair geçerli belgeleri vermesi halinde Pakistan'ın gerekli soruşturmayı yapacağını dile getirdi.
Pakistan ve Hindistan arasında gerilim 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.
Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.
Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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