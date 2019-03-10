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Pakistan\'daki Kayıp Dağcıların Öldüğü Açıklandı

DAĞCILARIN CESETLERİ 5 BİN 900 METREDE BULUNDU

Pakistan\'daki Kayıp Dağcıların Öldüğü Açıklandı

DAĞCILARIN CESETLERİ 5 BİN 900 METREDE BULUNDU

10 Mart 2019 Pazar 11:58
Pakistan\'daki Kayıp Dağcıların Öldüğü Açıklandı

DAĞCILARIN CESETLERİ 5 BİN 900 METREDE BULUNDU

İslamabad, 10 Mart 19 : Pakistan'da kaybolan İtalyan dağcı Daniele Nardi ile İngiliz dağcı Tom Ballard'ın cesetlerinin bulunduğu ancak cesetlerin dağın ulaşılması güç kısmında olması sebebiyle buradan alınmasının mümkün olmayacağı belirtildi.

Dünyanın en yüksek dokuzuncu dağı ve tırmanması en zor dağlardan olması nedeniyle "Ölüm dağı" olarak anılan 8 bin 126 metre yükseklikteki Nanga Parbat'ta 24 Şubat'ta kaybolan dağcıları bulmak için yürütülen çalışmalara son verildi.

Sosyal medya hesabından dağcıların bulunmasına ilişkin bilgileri paylaşan İtalya'nın İslamabad Büyükelçisi Stefano Pontecorvo, "Üzülerek Nardi ve Ballard'ı arama çalışmalarının sonuna geldiğimizi bildiriyorum. Kurtarma ekipleri daha önce 5 bin 900 metredeki Mumeri Geçidi'nde görülen silüetlerin Nardi ve Ballard'a ait olduğunu doğruladı." ifadelerini kullandı.

Dağın tırmanması en güç olan ve daha önce hiç çıkılmamış noktasında bulunan cenazelerin buradan alınmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

İki dağcının kaybolduğuna ilişkin bilgi 24 Şubat'ta gelmişti. Bu tarihte başlayan arama kurtarma çalışmaları hava şartları nedeniyle durdurulmuş, 4 Mart'ta tekrar başlamıştı.

İspanya'dan dört, Pakistan'dan ise bir dağcının katıldığı kurtarma çalışmaları sırasında önce kayıp dağcıların kar altında kalmış çadırlarına ulaşılmış, 7 Mart'ta ise Mumeri Geçidi'nde iki insan silüeti görülmüştü.

Helikopter ve görüş ekipmanları bulunmadığı için bu silüetlerin kayıp dağcılara ait olduğu ise doğrulanamamıştı.

İngiliz Ballard'ın annesi ünlü dağcı Alison Hargreaves de yine Pakistan'ın K2 zirvesine tırmanırken 1995'te hayatını kaybetmişti.

Nanga Parbat'a ilk başarılı tırmanış 2016 yılında gerçekleşmişti. Bu yıldan sonra yapılan tırmanma çalışmaları ya iptal edildi ya da dağcıların ölümüyle sonuçlandı. Dağda 2017 yılında bir İspanyol ve bir Arjantinli dağcı yaşamını yitirmişti.

(AA/AK/HA)

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