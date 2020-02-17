banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121002
ALTIN
307.503
DOLAR
6.0466
STERLİN
7.8691
EURO
6.5525
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı diye bir şey
Maraş açılımı diye bir şey
Seçimden sonraki vebal
Seçimden sonraki vebal
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!

Pakistan\'da Zehirli Gaz Şüphesi: 5 Ölü

İslamabad, 17 Şubat 20 : Pakistan\'ın Karaçi kentinde içeriği belli olmayan zehirli gaz sızıntısı nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Pakistan\'da Zehirli Gaz Şüphesi: 5 Ölü

İslamabad, 17 Şubat 20 : Pakistan\'ın Karaçi kentinde içeriği belli olmayan zehirli gaz sızıntısı nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:18
Pakistan\'da Zehirli Gaz Şüphesi: 5 Ölü
banner337

İslamabad, 17 Şubat 20 : Pakistan'ın Karaçi kentinde içeriği belli olmayan zehirli gaz sızıntısı nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre Karaçi'ninKeamari mahallesindeki Jackson market semtinde birçok kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

banner317
Karaçi Güney Bölgesi Emniyet Müdürü Şarjil Karal, polis ve sağlık ekiplerinin harekete geçtiğini, 3'ü kadın 5 kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazdan etkilenen 14 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının ciddi olmadığını söyleyen Karal, bölgeye yakın limanda meyve taşıyan bir tankerde gaz sızıntısı yaşandığı şüphesi üzerinde durulduğunu ve sabotaj ihtimalinin araştırıldığını ifade etti.

Soruşturma için Karaçi Liman İşletmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, emniyet ve sağlık ekiplerinin limana gönderildiği belirtildi.

(AA/AK/ŞEB)

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da 1 Yılda 30 Milyon Ağaç Dikilecek
Nijerya'da 1 Yılda 30 Milyon Ağaç Dikilecek
Hindistan Yüksek Mahkemesinden, Ordudaki Kadınlar İçin Eşitlik Kararı
Hindistan Yüksek Mahkemesinden, Ordudaki Kadınlar İçin Eşitlik Kararı
İngiltere'de Dennis Fırtınası 3 Kişinin Ölümüne Yol Açtı
İngiltere'de Dennis Fırtınası 3 Kişinin Ölümüne Yol Açtı
Abd'de Kaybedilen Yüzük 47 Yıl Sonra Finlandiya'da Bulundu
Abd'de Kaybedilen Yüzük 47 Yıl Sonra Finlandiya'da Bulundu
Rus Savaş Uçakları Halep Kırsalında 2 Hastaneyi Vurdu
Rus Savaş Uçakları Halep Kırsalında 2 Hastaneyi Vurdu
Lavrov, Abd'yi Sözde Barış Planıyla Uluslararası Hukuku İhlal Etmekle Suçladı
Lavrov, Abd'yi Sözde Barış Planıyla Uluslararası Hukuku İhlal Etmekle Suçladı
Abd İle Çin'in Ticaret Anlaşması Almanya'nın İhracatını 4,5 Milyar Dolar Düşürebilir
Abd İle Çin'in Ticaret Anlaşması Almanya'nın İhracatını 4,5 Milyar Dolar Düşürebilir
Çin'de Bir Üniversitede, Kovid-19'u 15 Dakikada Tespit Eden Kit Geliştirildi
Çin'de Bir Üniversitede, Kovid-19'u 15 Dakikada Tespit Eden Kit Geliştirildi
Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı
Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İlk Nükleer Santralin Çalışmasına Onay
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İlk Nükleer Santralin Çalışmasına Onay

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim