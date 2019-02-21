Pakistan\'da Şiddetli Yağış: 12 Ölü

Ketta, 21 Şubat 19 : Pakistan'ın orta ve güneybatı kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal Doğal Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Lasbella kentinde yoğun yağışın yol açtığı selde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkenin orta kesimindeki şiddetli yağışlardan dolayı bazı evlerin çatısının çökmesi sonucu ise en az 9 kişinin öldüğü kaydedildi.

Yağışlardan 200 ailenin etkilendiği ifade edildi.

(AA/ÖZ/ÖK)