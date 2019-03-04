Pakistan\'da Kayıp Dağcıları Arama Çalışması Tekrar Başladı

İslamabad, 4 Mart 19 (.): Pakistan'da bir haftadır kayıp olan İtalyan dağcı DanieleNardi ve Britanyalı dağcı TomBallard için yeniden arama çalışmalarına başlandı.

İtalya'nın İslamabad Büyükelçisi StefanoPontecorvo'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle dün durdurulan kayıp dağcıları arama kurtarma çalışmaları bugün yeniden başladı.

Dünyanın en tehlikeli parkurlarından kabul edilen NangaParbat'a tırmanırken kaybolan dağcıları kurtarmak için 4 İspanyol ve bir Pakistanlı dağcı, ana kamp ve Kamp-1 bölgelerinde arama çalışmaları yapacak.

Dünyanın en yüksek 9. zirvesi olan NangaParbat'ta kaybolan Ballard'ın annesi de 1995'te dünyanın en yüksek 2. zirvesi olan K2'de hayatını kaybetmişti.

(AA/TUĞ/ŞEB)

