banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112175
ALTIN
284.035
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.6917
EURO
6.5956
2 yıl hapse mahkum edildi
2 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Çekiç ile yüzüne vurdu
ÇEKİÇ İLE YÜZÜNE VURDU
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Çekiç ile yüzüne vurdu
Kapat

Pakistan\'da Eski Bakan Yolsuzluk İddiasıyla Gözaltına Alındı

İslamabad, 23 Aralık 19 (.): Pakistan\'da önceki hükümette Planlama, Kalkınma ve Reform ile İçişleri Bakanlığı yapan İhsan İkbal, yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alındı. 

Pakistan\'da Eski Bakan Yolsuzluk İddiasıyla Gözaltına Alındı

İslamabad, 23 Aralık 19 (.): Pakistan\'da önceki hükümette Planlama, Kalkınma ve Reform ile İçişleri Bakanlığı yapan İhsan İkbal, yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alındı. 

23 Aralık 2019 Pazartesi 16:21
Pakistan\'da Eski Bakan Yolsuzluk İddiasıyla Gözaltına Alındı

İslamabad, 23 Aralık 19 (.): Pakistan'da önceki hükümette Planlama, Kalkınma ve Reform ile İçişleri Bakanlığı yapan İhsan İkbal, yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alındı. 

Ülkede yolsuzlukları soruşturan Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB), Naroval Spor Kenti Projesi kapsamında yolsuzluk yaptığı ve hükümet fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla İkbal'i ifade vermeye çağırdı.

Projenin maliyetini planlananın üzerinde tutmasına ilişkin sorulara yanıt veren İkbal, "Proje revize edildi. Tüm harcamalar hükümetin onayıyla yapıldı." ifadesini kullandı.

Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı olarak görev yaptığı 2017-2018 yıllarında proje için ayrılan hükümet fonlarını kötüye kullandığı iddia edilen İkbal, Ravalpindi kentinde verdiği ifadenin ardından NAB tarafından gözaltına alındı.

İkbal sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından yarın hakim karşısına çıkacak.

banner317
"ÜÇ GÜN ÖNCE AMELİYAT OLDU"

İkbal'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) sözcüsü Marriyum Aurangzeb, İkbal'in üç gün önce ameliyat olduğunu söyledi. 

Geçen yıl silahlı saldırıya uğrayan İkbal'in sağ omuzuna isabet eden kurşunun oluşturduğu kemik kırıklarıyla ilgili ameliyata girdiğini söyleyen Aurangzeb, "Proje PML-N hükümetinden önce başlamıştı. İkbal döneminde durmuş bir projeydi ve canlandırıldı." dedi. 

NAROVAL SPOR KENTİ PROJESİ

İçinde değişik sporlar için inşa edilmiş 14 stadyum ve spor salonu bulunan 3 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 115 milyon lira) değerindeki projenin temelleri 2009'da dönemin Pakistan Halk Partisi (PPP) hükümeti tarafından atıldı. 

Toplamda 186 bin metrekare alan üzerine kurulu projenin hala tamamlanmamasıyla ilgili hükümetler ise birbirini suçluyor. Projenin temelini atan PPP, ardından gelen PML-N hükümetinin projeye 3 milyar değil, 6 milyar Pakistan rupisi harcadığını iddia ederken PML-N ise bugünkü hükümetin, geçmiş hükümetlerin izini silmek için projeyi tamamlamadığını öne sürüyor.

(AA/ÖZ/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böyle kaza görülmedi! 69 araç birbirine girdi
Böyle kaza görülmedi! 69 araç birbirine girdi
Filistinli Başpapaz Hanna:
Filistinli Başpapaz Hanna: "zehirlenmemde Belirtiler İsrail'i Gösteriyor"
Azerbaycan'da Yerel Seçimlerde Oy Verme İşlemi Tamamlandı
Azerbaycan'da Yerel Seçimlerde Oy Verme İşlemi Tamamlandı
Ab'den Arakanlı Müslümanlara Ek Mali Yardım
Ab'den Arakanlı Müslümanlara Ek Mali Yardım
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "abd, İran'a Uyguladığı Yaptırımları Sona Erdirmek Zorunda Kalacak"
Fransa'da Grevler 19. Gününde
Fransa'da Grevler 19. Gününde
“Alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor“
“Alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor“
Noel kartından çıkan “zorla çalıştırılıyoruz“ notu Tesco’yu harekete geçirdi
Noel kartından çıkan “zorla çalıştırılıyoruz“ notu Tesco’yu harekete geçirdi
İngiltere, Kaşıkçı Cinayetine Karışan Herkesten Hesap Sorulmasını İstiyor
İngiltere, Kaşıkçı Cinayetine Karışan Herkesten Hesap Sorulmasını İstiyor
2019 Dünyada
2019 Dünyada "sokak Protestolarının Yılı" Oldu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim