Pakistan\'da Eski Bakan Yolsuzluk İddiasıyla Gözaltına Alındı

İslamabad, 23 Aralık 19 (.): Pakistan'da önceki hükümette Planlama, Kalkınma ve Reform ile İçişleri Bakanlığı yapan İhsan İkbal, yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alındı.

Ülkede yolsuzlukları soruşturan Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB), Naroval Spor Kenti Projesi kapsamında yolsuzluk yaptığı ve hükümet fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla İkbal'i ifade vermeye çağırdı.

Projenin maliyetini planlananın üzerinde tutmasına ilişkin sorulara yanıt veren İkbal, "Proje revize edildi. Tüm harcamalar hükümetin onayıyla yapıldı." ifadesini kullandı.

Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı olarak görev yaptığı 2017-2018 yıllarında proje için ayrılan hükümet fonlarını kötüye kullandığı iddia edilen İkbal, Ravalpindi kentinde verdiği ifadenin ardından NAB tarafından gözaltına alındı.

İkbal sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından yarın hakim karşısına çıkacak.

"ÜÇ GÜN ÖNCE AMELİYAT OLDU"

İkbal'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) sözcüsü Marriyum Aurangzeb, İkbal'in üç gün önce ameliyat olduğunu söyledi.

Geçen yıl silahlı saldırıya uğrayan İkbal'in sağ omuzuna isabet eden kurşunun oluşturduğu kemik kırıklarıyla ilgili ameliyata girdiğini söyleyen Aurangzeb, "Proje PML-N hükümetinden önce başlamıştı. İkbal döneminde durmuş bir projeydi ve canlandırıldı." dedi.

NAROVAL SPOR KENTİ PROJESİ

İçinde değişik sporlar için inşa edilmiş 14 stadyum ve spor salonu bulunan 3 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 115 milyon lira) değerindeki projenin temelleri 2009'da dönemin Pakistan Halk Partisi (PPP) hükümeti tarafından atıldı.

Toplamda 186 bin metrekare alan üzerine kurulu projenin hala tamamlanmamasıyla ilgili hükümetler ise birbirini suçluyor. Projenin temelini atan PPP, ardından gelen PML-N hükümetinin projeye 3 milyar değil, 6 milyar Pakistan rupisi harcadığını iddia ederken PML-N ise bugünkü hükümetin, geçmiş hükümetlerin izini silmek için projeyi tamamlamadığını öne sürüyor.

(AA/ÖZ/GÜL)