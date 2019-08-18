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Pakistan\'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü

Dera İsmail Han, 18 Temmuz 19 : Pakistan\'ın Güney Veziristan bölgesinde yol kenarındaki bombanın patlaması sonucu 2 asker yaşamını yitirdi.

Pakistan\'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü

Dera İsmail Han, 18 Temmuz 19 : Pakistan\'ın Güney Veziristan bölgesinde yol kenarındaki bombanın patlaması sonucu 2 asker yaşamını yitirdi.

18 Ağustos 2019 Pazar 07:21
Pakistan\'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü

Dera İsmail Han, 18 Temmuz 19 : Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde yol kenarındaki bombanın patlaması sonucu 2 asker yaşamını yitirdi.

Pakistan İstihbarat yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Güney Veziristan'ın Ladha bölgesinde güvenlik kuvvetlerinin devriyesi sırasında yol kenarındaki bombanın infilak etmesi sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Saldırıyı henüz kimsenin üstlenmediği, benzer saldırıları geçmişte Pakistan Talibanı'nın yaptığı kaydedildi.

Güney Veziristan, son yıllarda ordunun bölgedeki aktif mücadelesine kadar Mehsud örgütünün kalesi olarak biliniyordu.

Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde, dün bir camide meydana gelen patlamada da 4 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

(AA/EMR/ YIL)

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