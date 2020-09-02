Pakistan\'da Aşırı Yağışlarda 15 Kişi Öldü

Peşaver, 2 Eylül 20 (.): Pakistan'ın kuzeybatısında Hayber Pahtunhva eyaletini etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hayber Pahtunhva afet yönetimi ajansı sözcüsü Teymur Han, yağışlar nedeniyle özelikle Svat Vadisi'nde bir dağ yolunu da kapatan toprak kaymalarının meydana geldiğini, bölgeyi ziyaret eden onlarca turistin tahliye edildiğini belirtti.

Bölgede çok sayıda evin hasar gördüğü, 15 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Pakistan'da ağustos ayında şiddetli muson yağmurları 6 günde 63 can almıştı.



Karaçi'de 23 Ağustos'ta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiği açıklanmıştı.Şiddetli yağışlar dolayısıyla ambulans hizmetlerinin durma noktasına geldiği Karaçi'de, toplu ulaşım hizmetleri aksamıştı.Basına yansıyan görsellerde, yüzlerce aracın sürüklendiği veya su altında kaldığı, elektrik direklerinin ve köklerinden sökülen ağaçların yollara devrildiği görülmüştü.(AA/TUĞ/ŞEB)