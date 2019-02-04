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Pakistan Çin\'e Eşek Satacak

İslamabad, 4 Şubat 19 : Yaklaşık 5 milyon eşekle dünyanın en büyük üçüncü eşek popülasyonuna sahip Pakistan, Çin\'e

Pakistan Çin\'e Eşek Satacak

İslamabad, 4 Şubat 19 : Yaklaşık 5 milyon eşekle dünyanın en büyük üçüncü eşek popülasyonuna sahip Pakistan, Çin\'e

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:18
Pakistan Çin\'e Eşek Satacak

İslamabad, 4 Şubat 19 : Yaklaşık 5 milyon eşekle dünyanın en büyük üçüncü eşek popülasyonuna sahip Pakistan, Çin\'e "ilaç ve jelatin üretiminde kullanılmak" üzere eşek satacak.
Pakistan medyasında yer alan habere göre, iki ülke eşek ticareti konusunda anlaşmaya vardı.
Özellikle Hayber Pahtunhva eyaletinde Hayvancılık Departmanı tarafından ihraç için üretim çiftlikleri kurulacak ve ilk üç yılda 80 bin eşek satılacak.
Eyalette, yabancı yatırımcıların da tesis açmasına izin verilecek.
Daha önce eyaletin Dera İsmail Han ve Mansehra bölgelerinde üretim çiftliği kurma kararı alan eyalet Hayvancılık Departmanından yapılan açıklamaya göre, ilk etapta hasta, zayıf ve felçli eşeklerin satışı yapılacak.
Yabancı yatırımcıların 3 milyar dolarlık üretim çiftliği yatırımı yapacağı belirtilen açıklamada, "Eyalette 70 bin aile eşek sahibi ve geçimleri için bu hayvanlara muhtaçlar. Eyalette hayvan kıtlığı yaşanmayacak şekilde bu anlaşmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Pakistan 5,3 milyon eşekle dünyanın en büyük üçüncü eşek popülasyonuna sahipken Çin, 11 milyondan fazla eşek popülasyonuyla ilk sırada yer alıyor. Dünyada bulunan 40 milyondan fazla eşeğin yaklaşık yarısı Çin, Etiyopya, Pakistan ve Meksika\'da bulunuyor.
Çin\'de eşekler geleneksel ilaç üretiminde ve jelatin üretiminde kullanılıyor. Özellikle eşek derisi ve kılı, kan yapıcı, besleyici ve bağışıklık sistemini destekleyici ilaç yapımlarında tercih ediliyor.
(AA/AK/ŞEB)
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