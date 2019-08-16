banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95964
ALTIN
270.898
DOLAR
5.5656
STERLİN
6.7681
EURO
6.1709
Sürücülerin dikkatine!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında 7 kişi tutuklandı
7 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
Girne’de kavga!
GİRNE'DE KAVGA!
banner307

Pakistan Başbakanından "keşmir" Konusunda Sert Çıkış

PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN, HİNDİSTAN HÜKÜMETİNİN

Pakistan Başbakanından "keşmir" Konusunda Sert Çıkış

PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN, HİNDİSTAN HÜKÜMETİNİN

16 Ağustos 2019 Cuma 12:38
Pakistan Başbakanından

PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN, HİNDİSTAN HÜKÜMETİNİN "FAŞİST TAKTİKLERİNİN, KEŞMİRLİLERİN KURTULUŞ MÜCADELESİNİ BASTIRAMAYACAĞINI" İFADE ETTİ 
Karaçi, 16 Ağustos 19 : Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan hükümetinin "faşist taktiklerinin, Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastıramayacağını" belirtti. 
Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikalarına ilişkin Twitter'da, "Faşist, Hindu Üstüncüsü (Narendra) Modi hükümeti bilmelidir ki, ordular, militanlar ve teröristler üstün güçler tarafından yenilgiye uğratılabilse de tarih bize, bir ulusun özgürlük mücadelesinde bir araya geldiğini ve ölmekten korkmadığını gösteriyor. Hiçbir güç, onun bu hedefine ulaşmasını engelleyemez." paylaşımında bulundu. 
İmran Han, Modi liderliğindeki Yeni Delhi hükümetinin Cammu Keşmir'de "faşist taktiklerle Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastırma girişiminin acınacak biçimde başarısızlığa uğrayacağını" ifade etti.
Pakistan Başbakanı Han dünkü paylaşımında ise şunları kaydetmişti:
"Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de, Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek? Uluslararası toplumu, buna izin vermesi halinde, gelişmelerin Müslüman dünyasında radikalleşme ve şiddet döngülerine yol açacak sert yankılar ve tepkiler doğuracağı konusunda uyarmak istiyorum."
Bu arada Cammu Keşmir'de yerel bir gazete için çalışan İrfan Emin Malik'in, Hint güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi. 
Babası Muhammed Emin Malik, "GreaterKashmir" gazetesinin çalışanı olan oğlunun, Pulwama'nınTral bölgesinde gözaltına alındığını belirterek, "Oğlumuz için endişeliyiz." dedi. 

banner317
Cammu Keşmir emniyeti ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. 
Malik'in, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını ortadan kaldırdığı 5 Ağustos'tan bu yana bölgede gözaltına alındığı bilinen ilk gazeteci olduğu ifade edildi.
HİNDİSTAN, CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRMIŞTI
Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.
Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı RajyaSabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.
Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.
Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.
(AA/AK/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da Camide Patlama: 4 Ölü, 20 Yaralı
Pakistan'da Camide Patlama: 4 Ölü, 20 Yaralı
ABD'de suçsuz yere hapis yatan kişiye 1,3 milyon dolar tazminat ödenecek
ABD'de suçsuz yere hapis yatan kişiye 1,3 milyon dolar tazminat ödenecek
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
Bm Güvenlik Konseyi Cammu Keşmir gündemiyle toplanıyor
Bm Güvenlik Konseyi Cammu Keşmir gündemiyle toplanıyor
Çin'de heyelan: 7 ölü
Çin'de heyelan: 7 ölü
Japonya'da Krosa tayfunu
Japonya'da Krosa tayfunu
Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü, 7 yaralı
Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü, 7 yaralı
İtalya'da hükümet krizi karşılıklı açıklamalarla sürüyor
İtalya'da hükümet krizi karşılıklı açıklamalarla sürüyor
Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı
Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı
Avrupa Merkez Bankasının raporlama sitesi hacklendi
Avrupa Merkez Bankasının raporlama sitesi hacklendi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim