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Pakistan terörle mücadele 182 cami ve medreseye el koydu

Pakistan terörle mücadele 182 cami ve medreseye el koydu

07 Mart 2019 Perşembe 12:58
Pakistan terörle mücadele 182 cami ve medreseye el koydu

Pakistan'da bulunan çeşitli örgütlere bağlı toplam 182 cami ve medrese Pakistan Vakıflar Müdürlüğüne devredildi. Terörle mücadeleye ilişkin hazırlanan Ulusal Eylem Planı çerçevesinde yasaklı olduğu belirtilen örgütlerle bağlantısı olan cami ve medreselere el konuldu, 121 kişi de gözaltına alındı.

Söz konusu kurumlara Vakıflar Müdürlüğü tarafından imam ve medrese hocaları atanacağı açıklandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, "Yasaklı örgütlere yönelik operasyonlarımız, hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Süreci hızlandırmak için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Pakistan'da çarşamba günü de Ceyş-i Muhammed örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün lideri Mesut Azhar'ın kardeşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.

Hindistan, Keşmir'de en az 40 Hintli askerin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırısını üstelenen Ceyş-i Muhammed örgütüne Pakistan istihbarat servisinin (ISI) hem lojistik hem de teknik destek sağladığını iddia ederek saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutuyor.

'Muhammed'in Ordusu" anlamına gelen bu örgüt, Keşmir'i Pakistan'la birleştirmek için mücadele verdiğini söylüyor. Hindistan'ın yanı sıra aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkeler Ceyş-i Muhammed'i 'terör örgütü' olarak kabul ediyor.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ın Pencap eyaletinde yaşadığı tahmin edilen Azhar'ın iadesini istiyor. Pakistan ise Azhar hakkında yeterli kanıt olmadığını söyleyerek bu talebi geri çeviriyor.

Anahtar Kelimeler:
Pakistan Terör
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