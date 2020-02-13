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Pakistan talibanı elebaşı Afganistan'da öldürüldü

Pakistan Talibanı'nın (TTP) Hakimullah Mesud grubu lideri Şehriyar Mesud, yol kenarına tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu öldürüldü.

Pakistan talibanı elebaşı Afganistan'da öldürüldü

Pakistan Talibanı'nın (TTP) Hakimullah Mesud grubu lideri Şehriyar Mesud, yol kenarına tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu öldürüldü.

13 Şubat 2020 Perşembe 08:19
Pakistan talibanı elebaşı Afganistan'da öldürüldü

Örgütten yapılan açıklamada, Afganistan'ın Kunar vilayetinde yol kenarına tuzaklanan patlayıcının Mesud'u taşıyan aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığı ifade edildi.
Patlamada ölen Mesud'un yerine, grubun başına yardımcılarından Mevlana Vali Muhammed'in getirildiği bildirildi.
Örgütün Hakimullah Mesud grubu elebaşlarından Seyfullah Mesud da örgütten ayrılan Hakkani grubunun saldırısı sonucu Aralık 2019'da ölmüştü. Mesud, bir ses kaydında grubun 2019'da Pakistan'da 75 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.
 İHA SALDIRILARINDA LİDERLERİ ÖLDÜ
Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesi aşiretlerinden Mesud Aşireti üyesi Beytullah Mesud tarafından 2007'de kurulan TTP, bugün Svat, Mesud, Bajaur ve Dara Adam Hel gruplarına ayrılmış durumda.

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Beytullah Mesud'un 2009'da ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ölmesi sonucu grubun başına, aşiretten olmayan Molla Fazlullah geçmiş ve aşiret bu yüzden TTP'den ayrılmıştı.
Molla Fazlullah ise Haziran 2018'de düzenlenen İHA saldırısında öldürülmüştü.
TTP, 2014'ten bu yana Pakistan dışında bulunuyor.

 

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Son Güncelleme: 13.02.2020 11:36
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Pakistan Talibanı Elebaşı öldürüldüŞehriyar Mesud öldü
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