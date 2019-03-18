Pakistan'ın simgesini avlamanın bedeli 100 bin dolar

Pakistan'ın sembollerinden burma boynuzlu keçiyi (Markhor) avlamak isteyen Amerikalı avcılar, Pakistan'a kişi başı en az yüz bin dolar ödedi.

Ülke medyasında yer alan habere göre, son olarak dün Amerikalı James Hascup, Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde bir Markhor keçisi avladı.

Av izni için 100 bin dolar ödeyen Hascup, son 3 ayda Markhor keçisi avlayan dördüncü Amerikalı oldu. Ocak ayında av izni alan John Amistoso da Hascup gibi 100 bin dolara avlanma izni almıştı.

Ocak ayında avlanan Dianda Christopher Anthony, 105 bin dolar öderken şubat ayında avlanan Bryan Kinsel Harlan ise av izni için 110 bin dolar ödeme yapmıştı. Harlan'ın avladığı Markhor keçisinin 1 metre 4 santim uzunluğunda boynuzu bulunuyordu.

Amerikalılar Gilgit Baltistan'a mavi koyun ve Alp dağ keçisi avlamak için de geliyor.

Pakistan'ın milli sembollerinden olan Markhor keçisi avı için ülkede yılda sadece 12 izin belgesi düzenleniyor. Markhor keçisi için istenen bedel ise türüne göre değişiyor ve 75 bin dolardan başlıyor.

En çok avlanan Astor Markhor keçisi için avcılar 100 bin doların üzerinde ödüyor.

Pakistan, Afganistan ve Tacikistan'ın çabalarıyla nüfusu yüzde 20 artan Markhor, 2015'te türü tehlikede olan canlılar listesinden de çıkarıldı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği verilerine göre, dünya genelinde bugün burma boynuzlu keçi sayısının 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.