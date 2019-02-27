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Pakistan: Hava sahamıza giren iki Hindistan uçağını düşürdük

Pakistan: Hava sahamıza giren iki Hindistan uçağını düşürdük

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:24
Pakistan: Hava sahamıza giren iki Hindistan uçağını düşürdük

Hindistan ve Pakistan arasında gerilim tırmanıyor. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı Cammu Keşmir bölgesinde düştü. 'Kendimizi savunma hakkımız var' diyen Pakistan, iki Hindistan uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Hindistan polisi, iki pilot ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bu arada Pakistan Hava Kuvvetlerine ait üç savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi üç savaş uçağının sabah saatlerinde Hindistan'ın Cammu Keşmir'in Novşera bölgesinde uçtuğu tespit edildi.

Yetkililer, Hindistan savaş uçaklarının yaptığı önlemenin ardından uçakların Pakistan tarafına döndüğü belirtildi.

Hindistan, 40 kişinin öldüğü saldırının ardından Pakistan'a dün hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda militan kamplarının vurulduğu öne sürülmüştü.

İki nükleer güç Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginlik, komşu ülke topraklarına yapılan hava saldırısıyla yeni bir boyut kazanmıştı.

Hindistan ve Pakistan arasında sınır ihtilafının bulunduğu Keşmir bölgesinde 14 Şubat'ta paramiliter kuvvetleri taşıyan bir konvoyu hedef alan bir intihar saldırı düzenlenmiş ve en az 40 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Hindistan bu saldırıdan Pakistan istihbarat servisini (ISI) sorumlu tuttu.

Pakistan ise savaş tehdidine kadar varan açıklamaların ardından orduya 'hazır olun' talimatı vermiş, Hindistan’tan gelecek bir saldırıya tam güçle karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

Taliban, Yeni Delhi - İslamabad hattındaki gerilimin Afganistan'da devam eden barış sürecini etkileyeceği uyarısında bulundu.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, "Pakistan halkına ve hükümetine derin sempati duymaktayız." dedi.

"Çatışmanın devam etmesi, Afganistan'daki barış sürecini etkileyecektir." ifadesini kullanan Mücahid ayrıca Hindistan'a, komşusu Pakistan'la gerilimin daha da tırmandırılmasından kaçınması çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta Pakistan Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak, 'Hindistan'ın gerilimi devam ettirmesinin Afganistan'da Taliban örgütü ile yürütülen barış sürecini tehlikeye atacağı'nı kaydetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan
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