Pakistan: Elimizdeki esir Hindistanlı pilotu iade edebiliriz

Pakistan, çarşamba günü düşürülen Hindistan'a ait bir savaş uçağının pilotunun Hindistan'a iade edilebileceğini bildirdi.

Katıldığı bir TV programında soruları yanıtlayan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, iki ülke arasındaki krizin tonunu düşürmeye yardımcı olacaksa, ellerindeki Hindistanlı esir pilotu bu hafta içerisinde ülkesine iade edilebileceklerini söyledi.

Kureyşi, "Eğer tansiyonun düşmesine katkı sağlayacaksa Hindistanlı pilotu ülkesine iade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakistan, Hindistan jetlerinin Keşmir'in kendi kontrolündeki bölgede sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle bu ülkeye ait iki savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.

Düşen jetlerden birinin pilotu Yarbay Abhi Nandan, Pakistanlı güçlerce yakalanarak gözaltına alınmıştı.