Pakistan'daki sel felaketinde 63 kişi öldü

Sindh Eyalet Başbakanı Murad Ali Şah, yaptığı açıklamada, 23 Ağustos’tan bu yana Karaçi'de devam eden şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 47’ye yükseldiğini açıkladı.

Şehrin işlek caddeleri ve düşük rakımlı bölgeleri, şiddetli yağışlar sebebiyle su altında kalırken, vatandaşların akıma kapılmasını önlemek amacıyla kentin büyük bölümünde elektrikler kesildi.

Öte yandan, telekomünikasyon hizmetlerinde de kesintiler yaşandı. Şehrin çeşitli bölgelerindeki çok sayıda kullanıcının telefonla arama yapamadığı ve mesaj gönderemediği belirtiliyor.

Şiddetli yağışlar dolayısıyla ambulans hizmetlerinin durma noktasına geldiği Karaçi'de, toplu ulaşım hizmetleri de aksadı. 15 milyon nüfuslu şehirde evlerine gidemeyen çok sayıda vatandaş geceyi çalıştıkları yerlerde veya açık alanlarda geçirdi.

Basına yansıyan görsellerde, yüzlerce aracın sürüklendiği veya su altında kaldığı, elektrik direklerinin ve köklerinden sökülen ağaçların yollara devrildiği görüldü.

Yağışların etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kurtarılan vatandaşlar için 36 acil müdahale ve 56 yardım kampı kuruldu.

Meteoroloji Departmanına göre, Karaçi'de ağustosta son 89 yıldaki en şiddetli yağışlar görüldü.

Hayber Pahtunhva'da 16 kişi öldü

Hayber Pahtunhva Eyaleti Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Timur Ali, yaptığı açıklamada, eyalet genelinde yağışların yol açtığı sel dolayısıyla 16 kişinin öldüğünü söyledi.

Ali, toprak kaymaları sebebiyle de 67 evin hasar gördüğünü belirtti.

Ülkede hazirandan bu yana devam eden muson yağışlarında en az 150 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.