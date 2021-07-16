Pakistan'daki otobüs kazasında terör saldırısı şüphesi

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleşen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ilk inceleme raporlarında patlayıcı izine rastlandığını ve terör saldırısının göz ardı edilemeyeceğini belirtti.