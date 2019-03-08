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Pakistan'daki kayıp dağcıların izine rastlandı

Pakistan'daki kayıp dağcıların izine rastlandı

08 Mart 2019 Cuma 07:38
Pakistan'daki kayıp dağcıların izine rastlandı

Pakistan'da ülkenin kuzeyindeki Nanga Parbat Dağı'nda kaybolan Avrupalı dağcıların izine rastlandığı bildirildi.

Pakistan Alp Dağcılığı Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 Şubat'ta kaybolan İtalyan Daniele Nardi ve İngiliz Tom Ballard'ı bulmak üzere dağda arama çalışmaları yapan ekibin Nanga Parbat Dağı'nın "Mumeri Geçidi" olarak adlandırılan bölgesinde 2 insan silüeti tespit ettikleri belirtildi.

4 İspanyol ve 1 Pakistanlı dağcıdan oluşan kurtarma ekibinin kendilerini geri götürecek helikopterleri beklerken ufuktaki silüetleri gördüğü aktarıldı.

Ekibin ileri görüş ekipmanları ve helikopterle ulaşma olanağı bulunmadığı için silüetlerin Nardi ve Ballard'a ait olup olmadığını doğrulayamadığı kaydedildi. 

Yetkililer hava koşullarının iyileşmesi halinde askeri helikopterlerin bölgeye ulaşabileceğini umuyor.

Kar fırtınası nedeniyle ana kamp ve ileri zirve kampı arasında kaybolan dağcılardan 27 Şubat'tan bu yana haber alınamıyordu. İspanyol dağcı Alex Txikon önderliğindeki arama ekibi dün arama çalışmalarını sonlandırma kararı almıştı. 

Pakistan'ın Azad Keşmir eyaletine bağlı Gilgit–Baltistan bölgesinde yer alan Nanga Parbat, 8 bin 126 metrelik zirvesiyle dünyanın en yüksek 9'uncu dağı konumunda bulunuyor. Dağ, zorlu hava ve arazi koşulları nedeniyle dağcılar arasında "Ölüm Dağı" olarak anılıyor.

İngiliz dağcı Ballard'ın annesi 1995'te dünyanın en yüksek 2. zirvesi olan Pakistan Çin sınırındaki K2 tırmanışı sırasında hayatını kaybetmişti.


 

Son Güncelleme: 08.03.2019 10:44
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Dağcılar
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